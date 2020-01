Guanyem Girona demana “aparcar la batalla dels municipis” per decidir el nou Trueta

El passat dilluns Guanyem Girona va omplir l’auditori Irla amb una vuitantena de persones que van assistir a l’acte “El millor Trueta possible”. Durant l’acte, la metgessa de l’hospital Josep Trueta, Mariona Sancho, i Anna Alcalà, auxiliar d’infermeria de l’hospital Santa Caterina van llegir un manifest que ha estat signat per més de 250 persones en quatre dies. El text, que es pot signar al web de Guanyem Girona, defensa la sanitat pública i subratlla la necessitat que el futur Trueta sigui el “millor hospital possible de referència de tota la Regió Sanitària de Girona.” En aquest sentit, el manifest advoca per un “informe tècnic comparatiu dels diferents emplaçaments proposats” i subratlla que no hi “caben disputes entre municipis veïns.” D’altra banda, el document també demana que, independentment de la ubicació final, cal “una inversió sanitària al nord de Girona.”

Prèviament, la professora de Geografia a la UdG Isabel Salamaña va oferir als assistents una ponència sobre les implicacions en diversos àmbits del futur complex hospitalari. Salamaña va repassar les incidències en mobilitat, accessibilitat, sostenibilitat o en l’àmbit social del nou Trueta. Salamaña va assenyalar que “s’ha de parlar d’una ciutat compacta. No té sentit parlar de municipis diferenciats amb Salt o Sarrià.”



Finalment, Lluc Salellas, cap de l’oposició i portaveu del grup municipal de Guanyem a l’Ajuntament de Girona, va ressaltar l’oportunitat que suposa per a Girona i la seva àrea urbana el nou centre hospitalari. Salellas va destacar que el nou Trueta pot convertir-se en un hospital líder en investigació, recerca, formació universitària i especialitats quirúrgiques però va lamentar el posicionament polític de l’alcaldessa, Marta Madrenas, que “ha prioritzat interessos localistes per davant del millor Trueta possible.” “Malauradament s’ha perdut una oportunitat de pensar en gran, de cooperar com a àrea urbana i enfocar el futur hospital a les més de 800.000 persones de la regió sanitària a qui atendrà. Hem de deixar enrere els localismes i la batalla entre municipis veïns perquè els reptes presents i de futur ens lliguen inevitablement i només treballant conjuntament sabrem donar-hi respostes eficients”, va sentenciar Salellas.



Tot i això, el regidor va indicar que un cop decidida la ubicació del nou hospital “hi haurà una nova oportunitat que es pot treballar conjuntament pel bé comú.”



Salellas va acabar el seu parlament obrint un nou interrogant: quin serà l’ús de l’actual edifici del Trueta un cop s’efectuï el trasllat. El regidor de Guanyem va acabar aventurant-se a dir que es podrien dedicar els terrenys a projectes d’habitatge social o bé a projectar un equipament sociosanitari per Girona nord.