La CUP demana defugir “partidismes i localismes” en el debat sobre el futur Trueta

Aquest matí els regidors cupaires de Girona i de Salt Laia Pèlach i Ferran Burch han ofert una roda de premsa conjunta sobre el futur hospital Trueta, en què també ha participat el diputat al Parlament Benet Salellas. D’aquesta manera la CUP ha volgut mostrar una posició comuna entre ambdós municipis i reclamar que el debat s’estengui a nivell territorial i prioritzi aspectes tècnics per damunt d’interessos localistes o partidistes.

Els portaveus cupaires als ajuntaments de Girona i de Salt han anunciat que la CUP acceptarà que el futur hospital vagi a qualsevol dels dos municipis “si prèviament s’ha acreditat que és l’opció tècnicament més adequada i que maximitza la qualitat assistencial”. En aquest sentit, Pèlach ha demanat que es defugin “partidismes i localismes” en el debat sobre el nou projecte d’hospital.

La regidora gironina també ha demanat que es prevegi la participació de tots els agents implicats en l’elaboració del Pla Estratègic de Salut de la Regió Sanitària de Girona, que segons els cupaires és un dels instruments de debat i planificació que ha de permetre definir el futur del Trueta. En aquest punt, Pèlach ha defensat que el futur Trueta haurà de reforçar el rol d’hospital públic de referència.

Per la seva banda, Ferran Burch ha situat la qüestió dels drets laborals com una de les línies vermelles de la CUP en el debat. Burch ha recordat que actualment el personal de l’hospital Trueta i Santa Caterina es regeixen per règims laborals diferenciats, i ha apostat perquè en el futur projecte es produeixi una unificació a l’alça de les condicions laborals.

Finalment, el diputat Benet Salellas ha declarat que la CUP no permetrà que “ni un euro” del projecte de construcció del futur hospital s’utilitzi per a una funció especulativa o al servei d’interessos econòmics que s’escapin de la lògica de millorar el servei sanitari públic gironí.

Urgeixen Salut a fixar un calendari per al nou hospital

La CUP exigeix al Departament de Salut que fixi “urgentment” un calendari sobre la construcció del futur hospital que permeti que el nou centre sigui una realitat amb la màxima celeritat. La formació considera adient la creació d’un marc de diàleg entre els diferents actors que permeti arribar a un acord pel que fa als terminis d’execució del futur hospital. Els cupaires també han reiterat que mentre no arribi el nou hospital s’han de garantir inversions urgents per solucionar els dèficits de l’actual Trueta.