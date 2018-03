La CUP-Crida per Girona demana explicacions pel retard de l’informe sobre la ubicació del futur Trueta

La CUP-Crida per Girona demanat explicacions al govern gironí pel retard en l’entrega de l’informe que ha de justificar la ubicació del futur hospital Trueta a Domeny. El juny del 2017 l’Ajuntament va contractar l’empresa Antares Consulting per a realitzar un informe detallat sobre la idoneïtat dels terrenys situats a Domeny per a la construcció del nou hospital, per una quantitat de 17.500€. L’informe s’havia de lliurar el 6 d’octubre del 2017, però la consultoria va sol·licitar una pròrroga del termini d’entrega, que el consistori va allargar fins el 16 de novembre del mateix any.

Posteriorment, la CUP-Crida per Girona ha sol·licitat en dues ocasions, als plens municipals del mes de desembre i febrer passat, informació sobre l’entrega de l’informe. Al darrer ple municipal el govern va confirmar que Antares Consulting encara no havia lliurat l’estudi a l’Ajuntament. Davant d’aquest fet, la formació reclama a l’equip de govern que prengui mesures davant de l’incompliment del contracte per part de la consultoria. Cal tenir en compte que l’empresa porta un retard de més de quatre mesos respecte als terminis d’entrega acordats inicialment.

En el moment de la seva contractació, la CUP-Crida per Girona ja va qüestionar que el govern encomanés un estudi sobre la ubicació del nou equipament sense abans haver debatut juntament amb la resta d’actors de la regió sanitària de Girona quin és el model d’hospital que es necessita. Els cupaires també van criticar que l’encàrrec municipal se centrés a justificar únicament la ubicació del futur hospital a Domeny, que és l’opció defensada pel govern, en comptes d’analitzar la idoneïtat de les diferents alternatives plantejades pels diferents grups i actors implicats.

Respecte a l’empresa escollida, la formació ha insistit a criticar que es tracta d’una consultoria que compta amb ex-alts càrrecs del PP a Madrid entre el seu equip directiu, i que s’ha caracteritzat per defensar la concertació i privatització de la sanitat i el copagament. Per això, segons els cupaires, “la trajectòria d’aquesta empresa posa en dubte la seva credibilitat i la seva neutralitat a l’hora de defensar les millors condicions per a un equipament sanitari públic”.