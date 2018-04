La CUP-Crida per Girona qüestiona que l’informe encarregat per Madrenas plantegi reduir el nombre de llits del futur Trueta

La CUP-Crida per Girona ha fet una primera valoració de l’estudi encarregat pel govern gironí sobre el futur hospital Trueta. En primer lloc, els cupaires consideren “innecessària” la despesa de l’informe, que ha costat a l’Ajuntament de Girona 17.000€, i qüestionen la seva utilitat, pel fet que se centra únicament a subratllar els aspectes positius que suposaria fer el nou hospital a Domeny, sense analitzar comparativament altres ubicacions alternatives, o detectar punts febles de l’opció de Domeny. En aquest sentit, han assenyalat que “aquest estudi és més una acció propagandística que un treball tècnic”.

Pel que fa al seu contingut, la formació n’ha qüestionat diversos aspectes com ara que aposti per un model d’hospital continuista sense tenir en compte els dèficits i mancances actuals; que defensi una reducció de llits sense preveure les necessitats dels propers anys; o que renunciï a plantejar un salt en el model d’equipament que permeti el Trueta créixer com a hospital de referència. Hi ha altres afirmacions de l’estudi criticades per la CUP, com que suposadament hi ha garantit un pressupost per suplir la mancança de transport públic cap a Domeny, o que no és necessari valorar l’impacte ambiental sobre la riba del Ter amb l’argument que ja hi havia la previsió de desenvolupar el sector, sense tenir en compte les afectacions que comporta en termes de mobilitat, urbanització i activitat la creació d’un hospital.

Respecte a l’aposta per rebaixar el nombre de llits i plantejar un model d’hospital semblant o més reduït que l’actual, la CUP-Crida per Girona ha qüestionat que el govern gironí avalés i posés totes les facilitats per l’ampliació del projecte privat de la Clínica Girona a l’entrada sud de la ciutat, que augmenta el nombre de llits respecte a les actuals instal·lacions, i que en canvi no apliqui el mateix criteri en el cas del Trueta. En aquest punt, els cupaires han posat en dubte l’aposta del govern convergent per defensar la sanitat pública, un aspecte que tampoc surt reflectit en cap punt de l’estudi, i ha avançat que s’oposarà a qualsevol retallada tant pel que fa a l’àmbit laboral com respecte al nivell assistencial.

En definitiva, la CUP-Crida per Girona ha reiterat la necessitat d’encetar un debat públic que abasti tota la regió sanitària de Girona i no només la ciutat de Girona, que tingui en compte tots els actors implicats, i que es faci d’acord amb criteris tècnics per garantir la màxima qualitat assistencial. Així, la formació ha reclamat al govern de Marta Madrenas “que deixi d’actuar en funció d’interessos localistes i que es posi al servei de la resta d’institucions i actors de la regió sanitària per contrastar propostes i apostar per l’alternativa més idònia des del punt de vista tècnic i assistencial”.