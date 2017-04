La CUP-Crida per Girona presenta la campanya “Defensem el Trueta, defensem la sanitat pública”

Durant les properes setmanes la formació programarà actes públics i repartirà informació per reclamar inversions a l’actual hospital i un debat sobre el nou projecte

La CUP-Crida per Girona ha presentat aquest matí la campanya “Defensem el Trueta, defensem la sanitat pública”, amb què vol situar la qüestió de l’hospital gironí a la primera línia del debat públic. Així, en les properes setmanes la formació preveu programar actes públics i repartir informació a la ciutadania respecte a les necessitats i reptes de futur de l’hospital Trueta.

Segons ha explicat el regidor Lluc Salellas, la campanya es basa en dos eixos: el primer, exigir al Departament de Salut les inversions necessàries a l’actual hospital per solucionar els dèficits que requereixen actuacions immediates i que poden posar en risc la qualitat del servei. El segon, garantir que les decisions respecte al projecte del nou Trueta es fan de forma consensuada amb els diferents agents de la regió sanitària de Girona i d’acord amb criteris tècnics per garantir la màxima qualitat assistencial.

En relació amb el projecte del futur hospital, Salellas ha recriminat a l’alcaldessa Marta Madrenas que pretengui decidir sobre el nou centre pel seu compte, sense comptar amb els diferents actors del món sanitari ni amb les diferents administracions públiques que pertanyen a la regió sanitària de Girona. El cupaire també ha remarcat que “si el nou Trueta es decideix fer a Girona ha de ser perquè des del punt de vista tècnic i assistencial és el millor, no pas per poder-nos posar la medalleta com a ciutat”.

Finalment, Salellas ha destacat que cal garantir els drets laborals del personal siguin quins siguin el projecte i la ubicació final del futur hospital. Cal deixar clar que, en el supòsit que la millor solució fos la confluència dels actuals Trueta i Santa Caterina, no es reduirien les plantilles sinó que s'aprofitarien per a l'augment necessari de l'activitat. I també, en la perspectiva que el personal de la sanitat pública ha de tenir un mateix marc laboral sigui quina sigui l'actual entitat gestora, el regidor ha posat sobre la taula la possibilitat de fer una prova pilot per unificar el règim laboral del personal dels hospitals Santa Caterina i Trueta.