La Catosfera anul·la la programació prevista per divendres 18 i dissabte 19 d’octubre amb motiu de la vaga general convocada per diversos sindicats

La Catosfera manifesta la seva solidaritat amb les persones condemnades i les seves famílies donant suport a la convocatòria de vaga general prevista pel proper divendres 18 d’octubre així com el desacord amb la sentència condemnatòria dictada ahir pel Tribunal Suprem amb relació al procés fan que l’organització de la Catosfera hagi decidit anul·lar les activitats programades divendres 18 i dissabte 19 d’octubre.

Les activitats previstes per dijous 17 d’octubre -la Catosfera.edu adreçada als instituts de Girona i la taula amb títol “Qualitat vs. quantitat. On queda el periodisme en l’era del clickbait?”- se celebraran amb normalitat. L’Organització de la Catosfera vol manifestar tot el seu suport i solidaritat amb les persones que han estat privades de la seva llibertat i amb les seves famílies.