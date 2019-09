Salvem Portocolom registra més de 2000 al·legacions contra la modificació urbanística que permetrà hotels al nucli històric del poble

Ahir dilluns expirava el termini per presentar al· legacions a la "Modificació puntual del Pla General de Felanitx" que rebaixa els paràmetres urbanístics per implantar nous hotels als nuclis històrics de Portocolom i Felanitx. La plataforma ciutadana Salvem Portocolom va redactar una al· legació contra part d'aquesta modificació, la que fa referència a la implantació de més places turístiques a Portocolom. Aquesta al· legació es va començar a distribuir dia 17 d'agost. Tan sols 3 setmanes després, més de 2000 persones l'han signada. La plataforma es mostra molt satisfeta de la resposta ciutadana, i creu que és una mostra clara de la gran preocupació social que ha generat aquesta polèmica mesura urbanística. De fet no hi ha precedents d'una recollida tan nombrosa en tan poc temps al municipi.

Aquestes al· legacions ja han estat registrades a l'ajuntament, que ara obrirà un període per estudiar-les i decidir si les accepta o no. Les al· legacions demanen a l'ajuntament que mantengui l'actual "índex d'intensitat turística" que permet implantar una plaça turística per cada 60 m2 a edificis anteriors a 1940. Recordem que la proposta municipal vol rebaixar l'índex a una plaça per cada 30 m2. Tot i que aquesta rebaixa es feia sols per permetre projectes al nucli antic de Felanitx, al final l'ajuntament va decidir incloure Portocolom, on precisament la mesura tendria un impacte molt important sobre els nuclis històrics de Sa Capella i Sa duana, que fins ara s'havien salvat dels projectes hotelers.

Aquesta modificació afectaria com a mínim a uns 15 edificis, que podrien arribar a sumar prop de 300 noves places turístiques, afegint més pressió turística a un poble que ja està saturat, té greus mancances d'aigua potable, de clavegueram, d'aparcament, de residus i sobretot de manca d'habitatge. Aquest darrer aspecte està transformant el poble, de fet molts de residents han de partir de Portocolom per no poder pagar els lloguers ni comprar habitatges, que sols es troben a preus disparats. Aquests residents normalment són substituïts per extrangers amb molt poder adquisitiu o empreses immobiliàries, que després dediquen els habitatges al lloguer turístic o a l'especulació.

Salvem Portocolom reclama que no aprovi de forma definitiva la modificació, però també que es freni l'allau de noves places turístiques de tot tipus. Les places turístiques legals al municipi de Felanitx l'any 2019 se situen en 10.729 i el padró municipal té 17.319 habitants inscrits (0,62 places turístiques per habitant) a les que cal sumar més de 2000 places il·legals de lloguer turístic. De fet, sols al portal Airbnb es poden trobar ara mateix fins a 40 establiments de lloguer turístic sense llicència que ofereixen més de 300 places il·legals amb tota normalitat, tot sense sortir del nucli urbà de Portocolom