posidònia

Desídia institucional protecció posidònia a Portocolom

El passat estiu, des de la plataforma Salvem Portocolom es va fer una feina continuada de denúncia dels fondejos damunt la praderia de Posidonia oceanica del nostre poble. Així, la demagògia d'aquelles persones i entitats que neguen l'impacte d'àncores i cadenes era posada més que en evidència per la vintena de vídeos gravats a les aigües de la badia. Es tractava de filmacions on es podia veure amb molta claredat com els «ferros» llauraven, arrabassaven i feien malbé la praderia.

També en aquell moment es va valorar com insuficient la capacitat del servei de vigilància del fondeig per dos motius: El primer era que només hi havia un torn de vigilància, quedant la zona moltes hores sense poder ser atesa. En segon lloc, s'ha de dir que la barca havia de cobrir un tram molt llarg de costa.

Va ser l'estiu passat quan vàrem intensificar la nostra demanda de regulació del fondeig davant de l'arenal gran de Portocolom. La solució era la instal·lació d'un camp de boies diürn i gratuït per embarcacions de petita eslora. Així es podria seguir anant a prendre banys a la zona, però sense fer mal a la posidònia, aquest tresor submarí. Vam comentar la nostra proposta a totes les institucions que tenien alguna cosa a veure: Ajuntament, Conselleria de Medi Ambient, PortsIb i Demarcació de Costes. L’Ajuntament la recolzà des del primer moment. Finalment, en una reunió el 30 d'octubre a Felanitx amb totes aquestes institucions es va acordar dur endavant la proposta.

Ara a tocar de l'estiu veiem que la desídia institucional ha fet que tornem a ser allà mateix que l'any passat. Sense camp de boies i amb àncores llaurant l'altina. Les institucions tornen a jugar a passar-se la bolla. Que si l'Ajuntament no ho ha insistit... Correus i missatges que no es contesten per part de PortsIB o Medi Ambient... Des de Salvem Portocolom no deixarem d'exigir que es dugui a terme aquesta solució, encara que veiem que la pròxima cita electoral pot representar un canvi d'interlocutors.

El que no canviarà és l'acció de denúncia pública de la nostra plataforma. Per això, avui feim públic un nou vídeo gravat el passat dijous 16 de maig on es veu com l'àncora del veler Iria, de 9,56 metres i bandera espanyola, malmena i arrabassa la posidònia de 20 metres lineals de praderia. Trobam més que lamentable que, després de l'experiència de l'any passat, la deixadesa i la irresponsabilitat de les administracions ens duguin de nou imatges com aquestes.

Per part nostra, no queda més que dir que seguirem denunciant aquestes agressions al medi ambient i exigint mitjans per posar-les fi: el camp de boies, senyals delimitant la zona, modificació de les cartes nàutiques, etc. Mesures que, cal remarcar, ja es varen consensuar a la reunió multipartita del 30 d’octubre i que no s’estan complint.