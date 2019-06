En defensa del territori

El tancament del varador de sa Capella deixa Portocolom sense rampa pública de varada

Davant d'unes declaracions aparegudes la setmana passada a un mitjà de comunicació on se'ns corresponsabilitzava del tancament de la rampa de varada de sa Capella de Portocolom, la Plataforma veu necessari i oportú fer públic el nostre posicionament respecte al fet que aquest element patrimonial i que aquesta instal·lació portuària estigui tancada.

Per això ha demanat que es restauri el varador de sa Capella i segueixi funcionant com a tal per a petites embarcacions i que es recuperi el seu ús públic, evitant la instal·lació de negocis privats com el de lloguer de piragües, que arriba a ocupar gran part de la zona de varada, o les terrasses dels restaurants que envaeixen el varador de Porto Petro. Així com també, que

l'esplanada del Corso, ara una zona degradada, torni una zona verda amb la plantació de pins, tamarells i altra vegetació.

Argumenta que cal recordar que la manca de manteniment durant anys i panys i l'ús per embarcacions feixugues remolcades per potents vehicles 4x4 han anat desfent l'empedrat del varador de sa Capella, element patrimonial protegit, fins al punt que PortsIB ha optat per tancar l'accés per evitar que se segueixi destruint.

Malgrat les promeses i les bones intencions, ha passat un altre hivern i no ha començat la restauració d'aquesta bella construcció en pedreny de Santanyí que PortsIB vol tancar definitivament en el futur, deixant-la com a element purament decoratiu.

A més a més apunta que mentre que al Port hi ha cada pic més amarraments per embarcacions de luxe, amb aquest fet, es barra el pas als petits usuaris. Aquesta situació vol ser aprofitada per alguns amb el fi de pressionar per tornar a posar en marxa el projecte del Corso, que contempla una gran rampa de varada de 9 m d'amplada, amb murs d'1 m d'ample per embarcacions de fins a 1 m de calat a una zona, sa Bassa Nova, on la poca fondària i els sediments que aporta el torrent obligarien a fer dragats periòdicament i el projecte contempla una cantina i un gran aparcament que ocuparia la pràctica totalitat de l'esplanada, guanyada il·legalment a la mar amb llots dels dragats i escombraries i que, en bona part, encara és legalment la mar.

Els informes desfavorables de Medi Ambient i de Recursos Hídrics, que exigeix que qualcú es faci responsable de construir dins aquesta zona inundable (cal recordar els tres morts de l'hotel es Corso de l'any 1989), així com la pressió popular han paralitzat de moment l'esmentat macroprojecte. Però les victòries ecologistes sovint són efímeres. El projecte no s'ha descartat i apareix a l'Avantprojecte del Pla General de Ports 2018-2033.

La Plataforma ha deixat clar que mai hem estat contraris a una rampa pública d'uns 4 m d'amplada, més que suficients per a embarcacions petites. I insistim en una de les alternatives que assenyala l'informe de Medi Ambient: l'ús per part dels usuaris de la xarxa de rampes de PortsIB de la rampa del Club Nàutic, utilitzada actualment només per unes 30 a 40 embarcacions cada any, amb l'excepció del dia del triatló i de dos dies cada any que hi ha regates d'òptimist (normalment per proximitat i comoditat els nins baixen els òptimists o les piragües a la rampa de fusta davant el Club Nàutic).