Lliurades 1675 al·legacions de persones particulars contra els hotels d'interior a Portocolom i es continuen recollint-ne

A partir de la concentració del dissabte 17 d'agost per demanar que s'aturessin les intencions de l'ajuntament de Felanitx de permetre l'obertura de nous establiments hotelers en els nuclis històrics de Portocolom es va posar en marxa una recollida de signatures d'al·legacions a la modificació del Pla General. Avui al matí, representants de Salvem Portocolom han acudit al registre municipal per entregar els fols d'al·legacions que s'han reunit fins ara. Així mateix, la recollida d'al·legacions continuarà fins dia 7 de setembre, data en què acaba el termini d'entrega.

És significatiu que en pràcticament una setmana s'han reunit 1230 al·legacions signades a damunt paper i 445 a través d'internet. Això ha estat fruit d'una gran col·laboració popular amb persones repartint fols d'al·legacions a diferents indrets -comerços inclosos- i recollint-ne al carrer alguns dies d'aquestes festes de Felanitx. S'ha de remarcar que en les recollides al carrer s'ha demostrat molt d'interès del públic per signar i per estar ben informat. Moltes persones han donat les gràcies i han animat a les voluntàries que han realitzat aquestes tasques.

El text de les al·legacions, adreçat al batle de Felanitx, recorda que Portocolom ja és una zona saturada, amb més de 2.000 places hoteleres i 1.500 de lloguer turístic i amb problemes en la recollida de fems, amb aigua de poca qualitat i depuració i canonades al límit, per posar alguns exemples. Assenyala que en aquesta localitat hi ha més de 300 places de lloguer turístic il·legal i que al municipi de Felanitx hi ha 11.000 places turístiques legals per només 17.000 residents. També recorda que a Portocolom hi ha greus problemes d'habitatge residencial.

Bé faran els diferents partits que conformen l'equip de Govern de l'ajuntament si entenen que rectificar no significa cap derrota sinó fer les coses millor. Quan tanta gent et diu que aquest no és el camí, obviar-ho no és el més intel·ligent. Una modificació del Pla General 50 anys després no ha de servir per saturar més sinó per protegir, ordenar i per donar solucions a la gent que hi viu aquí.

ADHESIÓ A L'AL·LEGACIÓ CONTRÀRIA A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU



[--- NO MÉS PLACES TURÍSTIQUES A PORTOCOLOM ---]



Sr Batle de Felanitx.

Aquesta és una AL·LEGACIÓ contrària a la Modificació Puntual del PGOU per la qual es vol exonerar de l’índex d’intensitat turística als nuclis antics de Portocolom per poder fer més places turístiques.

PERQUÈ el municipi de Felanitx ja té prop d’11.000 places turístiques legals (0,62 per habitant) per a tan sols 17.000 residents.

PERQUÈ Portocolom ja es troba SATURAT ara mateix i afegir més places turístiques no pot millorar el poble, tot el contrari.

PERQUÈ Portocolom ja té més de 2.000 places hoteleres i prop de 1.500 de lloguer turístic, i són més que suficients, especialment a Sa Capella.

PERQUÈ dins el nucli de Portocolom hi ha més de 300 places turístiques il·legals que fins fa poc eren residencials, i això no ha merescut l’atenció de cap administració.

PERQUÈ ja hi ha en marxa 2 projectes hotelers (Estoril i Corso) i grans promocions urbanístiques al voltant de la ronda i a Cala Marçal, que sumaran milers de places més.

PERQUÈ Portocolom té problemes de saturació (excés de fems, aigua dolenta, manca d’aparcament, renou, depuració i canonades al límit, conflictes horaris, espais naturals degradats…) i perquè una plaça turística consumeix 3’5 vegades més aigua i 4 vegades més energia que una residencial.

PERQUÈ no és acceptable que cap equip de govern hagi estat capaç de modificar el Pla General del 1.969 (el més antic de les Illes) i 50 anys després es modifiqui per afegir més places turístiques, en comptes de protegir el territori i ordenar i millorar l’espai urbà.

PERQUÈ els estudis tècnics encarregats per La Sala per a modificar el PGOU no fan cap previsió de quants nous establiments suposarà, ni quantes places, ni quin consum de recursos representarà, ni quants aparcaments farien falta.

PERQUÈ aquesta manca de justificació tècnica ha dut als regidors a cometre una greu equivocació i votar una modificació sense saber-ne els efectes. Per això vos demanam RECTIFICAR aquesta errada.

PERQUÈ la modificació agreujarà els greus problemes d’accés a l’habitatge, que obliguen molta gent a partir del poble si no tenen una propietat per viure.

PERQUÈ afegir més places turístiques agreuja la mescla d’usos residencials i turístics i compromet els valors arquitectònics, naturals i culturals que Portocolom conserva.

Per tot plegat DEMANAM: Que no s’aprovi la Modificació Puntual del PGOU de Felanitx que vol exonerar de l’índex d’intensitat turística a desenes d’edificis de Portocolom per poder-hi afegir més places turístiques.