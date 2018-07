En defensa del territori

Plataforma Salvem Portocolom filma el moment en què l'àncora del "Miss Molly" arrabassa "Posidonia oceànica" al port

Ahir dimarts, 24 de juliol, va ser una jornada amb molta pressió damunt la posidònia de Portocolom i de les cales dels voltants. La barca del servei de vigilància va haver de fer diferents actuacions tant dins la badia com a cala sa Nau, cala Mitjana o s'Algar.

Salvem Portocolom va poder informar i filmar alguns d'aquests vaixells. Avui ha publicat un vídeo om es mostra molt gràficament. Ho han fet amb els seus humils mitjans. Així es va enregistrar com el veler britànic Miss Molly, d'uns 12 metres d'eslora i fondejat a damunt la posidònia de Portocolom, aixecava l'àncora arrabassant part de l'altina, duent-la cap a la superfície, i com després es veu caure sorra i alga que tornen al fons.

La gravetat dels actes mostrats per les imatges no ens han de llevar l'atenció d'un altre fet: la gran quantitat de metres de cadena que reposen damunt de la praderia. La cadena també pot tenir una acció destructiva, especialment si el vent rola i es produeix un borneig de l'embarcació. Aquest vídeo es pot visualitzar des d'aquest enllaç.



D'altra banda, en un segon vídeo es veu com el catamaran Atlante, de 40 peus i de l'empresa Colom Tatchin & Charter, amb base a Portocolom, treu l'àncora carregada de fulles de Posidònia. El vídeo es pot visualitzar des d'aquest enllaç.

Aquests dos vídeos són proves fefafents de què les àncores dels vaixells sí que tenen un impacte sobre les praderies de posidònia, especialment en moments com aquest en els quals hi ha una massificació de vaixells grans a la nostra mar.

També són una prova de la necessitat de prendre mesures específiques per protegir l'alguer de dins de la badia de Portocolom i que fa falta augmentar els mitjans i el personal del servei de vigilància del fondeig. Les praderies de posidònia són un hàbitat protegit per la llei i cada dia són fustigats impunement per àncores i cadenes de vaixells de grans i mitges eslores que s'uneixen al mal que fan els emissaris submarins a diferents indrets de les nostres illes.