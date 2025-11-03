La concentració s’havia convocat a les 20.30 h a la plaça de davant l’Ajuntament. Un cop llegit el manifest davant del consistori, els concentrats van decidir irrompre al Ple municipal que s’estava celebrant. Ho van fer amb pancartes i, situant-se davant de l’alcalde, van tornar a llegir el manifest exigint un posicionament clar del govern municipal i que l’Ajuntament es personés com a acusació popular en el procediment judicial obert contra els agents dels Mossos.
Ple interromput: “Volem una posició clara”
Els manifestants van ocupar l’espai amb consignes com “Cap agressió sense resposta” i “Seguretat és un poble organitzat”. La sessió ja havia aprovat les ordenances fiscals i el pressupost del 2026, però continuava en marxa quan els assistents van exigir una resposta política abans de seguir. L’alcalde, Joan Basagañas (PSC), va intentar mantenir l’ordre del dia sense posicionar-se, cosa que va generar indignació entre els veïns i les entitats juvenils.
Diversos portaveus municipals —CUP (Anna Vilanova), En Comú Podem (Just Fosalva), ERC (Désirée Triler) i Junts (Ramon Figuerola)— van expressar suport explícit als joves agredits i van exigir que l’Ajuntament actués. El PSC va evitar posicionar-se i Vox es va mantenir en silenci. El PP va adoptar una postura equidistant. Davant la impossibilitat de reprendre el Ple i la tensió creixent, l’alcalde va suspendre la sessió.
Actuació policial durant les Festes de Tardor
Els fets es remunten a la matinada del diumenge 26 d’octubre. Segons testimonis i la denúncia presentada, un sergent dels Mossos hauria immobilitzat violentament una monitora de l’Esplai quan no va poder identificar-se perquè no portava el DNI: la va tombar a terra, li va pressionar la cara contra el paviment i li va torçar el braç, provocant-li dolor i dificultat per respirar. Un jove de l’AEiG Sant Jordi, que va intentar preguntar els motius de la detenció, hauria rebut cops de porra a les cames i a l’orella abans de ser emmanillat.
Els dos joves van ser detinguts i conduïts a la comissaria d’Esplugues. Un cop alliberats, van interposar denúncia per lesions i tracte degradant, aportant informes mèdics i vídeos com a proves. El Jutjat d’Instrucció núm. 3 d’Esplugues ha obert diligències prèvies.
La revista local La Vall de Verç ha intentat reiteradament obtenir la versió dels fets per part dels Mossos d’Esquadra, però fins ara no hi ha hagut cap resposta oficial, tal com recull en la seva crònica.
Annex: Prec presentat per la CUP al Ple municipal
A continuació es transcriu íntegrament el text del prec llegit per la CUP al ple:
“La matinada del diumenge 26 d’octubre els Mossos d’Esquadra van detenir dos joves al Complex Esportiu de la Bonaigua un cop finalitzats els concerts de les Festes de Tardor. Mentre els joves de l’Esplai Ara Mateix desmuntaven la barra que l’entitat havia instal·lat per a l’esdeveniment, dos agents dels Mossos van entrar al recinte per acompanyar un noi que s’hi havia deixat la jaqueta. En veure que encara hi havia gent a dins, un dels agents, el sergent, va instar tothom a sortir.
Els joves de l’Esplai van intentar fer-li entendre que havien de recollir, però el sergent hi va insistir i va acabar demanant la identificació a una de les monitores de l’Esplai. Quan la noia va explicar que no portava el DNI perquè l’havia perdut feia poques setmanes, el sergent la va agafar pel braç, la va llançar violentament de bocaterrosa i la va immobilitzar repenjant-li tot el pes a l’esquena i pressionant-li la cara contra el terra amb una mà mentre amb l’altra li retorçava el braç. El dolor i la dificultat per respirar li van provocar una crisi d’ansietat.
Quan un jove membre de l’AEiG Sant Jordi d’Esplugues es va acostar a la línia policial juntament amb altres persones per demanar quins eren els motius de la detenció de la seva companya, a qui s’havien endut entre crits de patiment, el mateix sergent va començar a clavar-li cops de bastó a les cames mentre altres agents ja el tenien retingut i el conduïen sense que ell s’hi resistís cap al vehicle policial. Els dos joves van estar retinguts fins l’endemà al migdia a la caserna dels Mossos d’Esplugues de Llobregat.
Les entitats i formacions polítiques que signem aquest prec volem expressar el nostre rebuig més rotund davant d’aquests fets i exigim que se n’aclareixin les circumstàncies i que es depurin, per part de l’Ajuntament i del cos de Mossos d’Esquadra, totes les responsabilitats que se’n derivin.”
Signat per l'AAVV de Sant Just, de bellsoleig-La Plana, de la Miranda -Can Candeler, l'afa de l'institut, Ateneu, Pastorets, sant Just Solidari, JNC, Junts, Erc, CUP, en Comú Podem, ANC, òmnium