26M: Cal un vot segur per la Independència i la República

Les eleccions dins el marc de l’estat espanyol són proves que, en la fase actual de la lluita cap a la República catalana, s’han d’abordar amb la màxima seguretat. En aquesta perspectiva voldria aportar algunes precisions.

El 26 de maig és una oportunitat on podem triar (persones i també idees i posicions polítiques). Les eleccions municipals permeten decidir sobre el compromís i les idees de cadascú, sense les rigideses de tipus plebiscitari que sovint distorsionen les opcions de vot. En els cas de les eleccions a les Illes i a Europa també és el mateix. I poder triar vol dir que caldria tenir clars uns criteris generals com els següents:

PRIMER: No s’ha de donar el vot ni a l’engany ni a la rendició (a cap persona, tendència o partit). En els debats en què es participi cal aclarir aquestes posicions:

- No s’ha de votar ningú que pacti amb el 155, és a dir, que vulgui aliar-se amb expressions polítiques del règim monàrquic i la seva repressió (com és el PSC-PSOE).

- No s’ha de votar ningú que defensi la desmobilització, i que només parli de diàleg amb un estat que no vol afluixar en la repressió contra els nostres drets.

- No s’ha de votar ningú que no tingui unes bases per a un full de ruta unitari.

SEGON: I en canvi, hem de donar el suport del vot a aquelles persones, tendències o partits que defensin una línia d’unitat estratègica, fermesa, mobilització.

TERCER: Màxima claredat. Cal exigir, en els debats previs, i a l’hora de decidir, la màxima claredat a candidates i candidats (prou enganys) i no equivocar-se votant ningú que prediqui la rendició. (Perquè s’entengui bé, com a exemple d’engany podem recordar el famós acord, sobre un estatut retallat, entre Mas i Zapatero l’any 2006; i com a exemple de rendició i submissió a l’estat espanyol, la reinserció-delació promoguda per Àngel Colom als anys 90).

QUART: Si volem avançar cap a la independència en les eleccions europees hem de votar la llista del President Puigdemont. No hi pot haver dubte en aquest sentit, veient l’interès dels enemics del poble català i els seus aliats per a combatre la seva figura i essent conscients del seu compromís en la defensa de la República catalana i la necessària internacionalització de la causa de la República Catalana.

En aquestes eleccions podem, doncs, triar les persones i tendències més favorables a avançar cap a la Independència i la República dels drets socials. I podrem així també anar més enllà d’un vot, perquè amb la nostra decisió reforçarem una línia favorable a la unitat estratègica, la fermesa i la mobilització.

- Per la Independència i la República catalana: votem lluita i compromís.

- Un vot amb lluita és un vot segur

Carles Castellanos