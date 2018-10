Frustrem l’operació desmobilitzadora dels monàrquics espanyols aquest mes d’octubre. Enfortim la lluita independentista

Aquest mes d’octubre en què estem entrant ens espera una gran operació adreçada a desmobilitzar l’independentisme, orquestrada pels defensors de la monarquia espanyola (tant des de l’aparell de l’estat, com des de franctiradors individuals espanyolistes i monàrquics). Voldran aprofitar les mancances de l’independentisme del mes d’octubre passat per a intentar frenar la mobilització del nostre moviment, un objectiu que no han pogut aconseguir ni amb la repressió, les presons i exilis pel 155, ni amb la promoció dels partits monàrquics i franquistes a les eleccions del 21 de desembre passat, ni amb la pastura de bandes falangistes pel nostre territori que han actuat impunement durant el temps que han volgut.

Saben que l’exhibició de les frustracions del mes d’octubre de l’any passat és una oportunitat que tenen davant seu per a llançar damunt nostre propaganda manipuladora: voldran estendre així el desànim i la confusió; i ja s’hi estan esforçant ara en aquest sentit. És així com apareixeran escrits i programes de ràdio i televisió, tweets i missatges de tota mena etc. on es burlaran del nostre moviment i també dels nostres presos i exiliats. I és per això que ens hem de preparar molt bé per a anul·lar els efectes d’aquesta ofensiva que no té cap més objectiu que estendre la confusió i desmobilitzar un moviment que no es vol rendir, ni es rendirà.

Passat aquest 1 d’octubre recent, en què ens han volgut frenar amb una visita cínica d’apallissadors professionals que han vingut a posar-se medalles davant els nostres morros (amb uns resultats ben poc útils per a la seva causa, certament) ara pensen que ve “la seva”. I la seva és, en primer terme, el 12 d’octubre el dia més esperat per l’Espanya colonialista i imperialista que apel·la als baixos instints del seu nacionalisme expansiu i intolerant. Portaran gent de tot l’Estat espanyol que faran venir a Catalunya a exhibir-se, amb tota mena de facilitats (fins i tot pagant amb els nostres diners). I alhora hi haurà totes les manipulacions imaginables per tal d’intentar d’incidir en la nostra moral de combat.

Apareixeran en primer lloc articles i llibres. Mireu sinó el llibre escrit per una tal Loli Garcia (del qual fa propaganda fins i tot algun estúpid mitjà de comunicació en català). El títol és prou explícit: “El naufragio. La deconstrucción del sueño independentista”. L’objectiu és clar. La nostra lluita és, tot plegat, un simple “naufragi” i el nostre objectiu és un “somni” (irrealitzable, només perquè ells no ho volen). Una manera oportunista, ben hispano-feixista, d’humiliar com a mètode, militar de mena, per a esclafar-nos més fàcilment. I també hi haurà nombrosos articles, com el del professor Albert Branchadell, un exemple de text amb una clara intencionalitat intoxicadora que la nostra companya Joana Gorina ha comentat i criticat en el seu article recent “debat, intoxicació i engany” publicat a Llibertat.cat.

Es pot arraconar la mentida? es demana la nostra companya. La meva resposta és que sí que es pot arraconar; i aquesta ofensiva manipuladora dels monàrquics, que comencem a veure, i que viurem sens dubte intensament, pot ser la nostra prova de foc, que també hem de guanyar. Els hem de derrotar altre cop, oposant a la mentida el debat transparent i la clara voluntat de posar fi al règim monàrquic espanyol, corrupte, abusiu i mentider que vol continuar vivint de la nostra explotació. Treballarem per la unitat d’acció de l’independentisme (de tothom qui vol avançar, és clar) tot deixant de banda les mitges tintes i les vacil·lacions. Aquest és l’objectiu que ens ha ensenyat aquest any d’experiències.

Hem d’estar, doncs, ben preparades i preparats per a aquesta ofensiva que serà més dura com més nosaltres mostrem la nostra resolució d’anar fins al final en el nostre alliberament. Combatem les manipulacions, substituïm-les pel debat i l’organització cada dia més ferma i decidida. Fem fora la mentida i la intoxicació i del nostre país. Continuem defensant amb força la nostra llibertat col·lectiva.

Carles Castellanos