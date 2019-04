28 A: L’Independentisme fa un tomb important … però encara insuficient

Les votacions han demostrat la voluntat expressada a través de les urnes al voltant d’un triple objectiu:

- La independència de Catalunya i del dret d’autodeterminació.

- La llibertat de les persones preses i exiliades.

- La defensa dels drets socials.

El poble català per mitjà del seu vot majoritari manté les reivindicació independentista i favorable al dret a l’autodeterminació; es mostra favorable a la llibertat i els drets polítics i a una sortida política de la confrontació Catalunya-Estat espanyol; i també es decanta cap a un vot d’esquerra favorable als drets socials.

Però s’enganya pensant que ho podrà aconseguir per mitjà del diàleg amb l’estat espanyol.

És un fet que la via del diàleg amb l’estat espanyol no existeix.

Aquest autoengany és els que mostra la insuficiència política del moment actual. El moviment per la República catalana independent i per l’aplicació efectiva del dret d’autodeterminació, haurà de fer encara un pas més, reforçant d’una manera més decidida, la via de l’enfortiment de l’organització popular i de la mobilització no violenta massiva creixent, per a aconseguir els seus objectius.

Aquest és l’altre tomb que el moviment popular per la independència encara haurà de fer.