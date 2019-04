Un acció útil contra el règim: Front Republicà

Cada opció té el seu grau d’utilitat segons el cas. Davant el règim actual, que es basa en l’ocupació policíaca, militar i judicial, la repressió i l’abús, la posició de denúncia i de protesta és la més adequada i la més útil.

El FRONT REPUBLICÀ és l’expressió de la indignació popular contra una situació extraordinàriament injusta. El Front Republicà no vendrà el seu vot per interessos de partit, com faran altres opcions polítiques perquè el FRONT REPUBLICÀ només donarà suport a formacions que defensin els cinc punts següents:

1.- El dret d’autodeterminació.

2.- La fidelitat al mandat de l’1 d’octubre.

3.- La ruptura democràtica i la defensa dels drets socials.

4.- La derogació de l’article 135 que agreuja la subordinació econòmica i que acaba d’enfonsar en la misèria les classes populars.

5.- La llibertat per als presos i exiliats polítics.

En la situació política actual, l’aspecte principal no és la suposada amenaça d’unes forces qualificades com “de dreta” (Vox, PP, Ciudadanos) perquè el poder espanyol no és altra cosa que la combinació de les diferents expressions de la seva capacitat de repressió, basada en la repressió policíaca, l’opressió judicial i l’acció de totes les forces repressives de suport a l’Estat (que és això el que són els grups i bandes feixistes).

Que pogués manar el PSOE-PSC a l’Estat espanyol no acabaria la repressió ni els abusos de tota mena contra el poble català i contra les mobilitzacions i actes de protesta. Que hi hagi partits catalans que vulguin votar Pedro Sánchez només demostra la seva concepció autonomista de la política. Votar els partits amb esquemes mentals autonomistes és llençar el vot perquè, d’aquesta manera, no sortiríem mai de la subordinació creixent: si ara es pensa en un suport a Pedro Sánchez, demà serà desmantellar la immersió lingüística i més tard acceptar les retallades socials i nacionals en els pressupostos (que són coses que ja s’estan parlant i “negociant”)...

Cal treballar per un front comú per la República Catalana, contra la repressió i les retallades econòmiques i de drets socials. L’única opció que garanteix aquestes posicions bàsiques és el Front Republicà.

Només donant suport al FRONT REPUBLICÀ i defensant aquesta opció podrem mantenir la fidelitat al nostre objectiu de llibertat i de defensa del mandat de l’1 d’octubre.

TOT EL SUPORT AL FRONT REPUBLICÀ!!

Carles Castellanos i Llorenç, històric militant independentista, candidat del Front Republicà, membre de l'ANC, militant de Poble Lliure, i professor de la UABCandidat del Front Republicà