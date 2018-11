Taula rodona al CIEMEN sobre la llengua amaziga dins del sistema educatiu català

Amb el debat encetat sobre el futur de les polítiques lingüístiques al sistema educatiu (cal recordar que als mitjans de comunicació s'ha parlat del projecte del Departament d'Ensenyament d'ensenyar àrab als alumnes sense tenir en compte que la majoria de les famílies d'immigrants magrebins a Catalunya parlen amazic i no àrab), avui s'ha analitzat quin ha de ser el rol d’una de les llengües més parlades a Catalunya, la presència de la qual sovint és invisibilitzada: l’amazic. Per fer-ho, aquest vespre el CIEMEN, la Casa Amaziga i Plataforma per la Llengua han organitzat un taula rodona , moderada per la periodista Rita Marzoa Font, amb intervencions de:

Aziz Baha (Casa Amaziga)

David Minoves (CIEMEN)

Montse Montagut (Departament d'Ensenyament)

Carles Solà Serra (Plataforma per la Llengua)