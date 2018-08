Ni presos ni exili

Centenars de persones rebutgen a Palma la presència del rei d'Espanya

Els crits de "Llibertat presos polítics" han ressonat més fort que mai a l'arribada del monarca espanyol al palau de l'Almudaina de Palma, abans l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) havia desplegat dues pancartes amb els lemes 'llibertat ostatges polítics' i 'Marivent per al museu Saridakis'. L'ASM havia convocat feia dies la concentració prop del palau per protestar coincidint amb la tradicional recepció dels reis a una representació de la societat balear. Una societat on gran part de les entitats han plantat al reix espanyol. La primera en fer-ho va ser l'Obra Cultural Balear (OCB).

Tot i així, l'ANC s'ha trobat a pocs metres amb una contra manifestació que havia estat convocada a darreta hora per la Societat Civil Balear que ha aplegat a desenes de feixistes i nostàlgics del franquisme.