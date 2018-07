L'OCB exigeix al Govern que actuï per acabar amb la discriminació lingüística

L'Obra Cultural Balear considera que l'augment de denuncies per discriminació lingüística que s'ha registrat aquests darrers mesos, respon a un creixement de la consciència de que cal denunciar i fer públics aquests fets i no a un augment dels casos de discriminació.

L'OCB ha demanat al Govern que actuï per acabar d'una vegada per totes amb aquests fets tan desagradables i que són una discriminació tant reprovable com qualsevol altre.

L'OCB ha exigit a la presidenta del Govern que es pronunciï clarament i públicament en defensa de les persones que volen usar la llengua catalana i són discriminades per fer-ho i que posi en marxa ja l'Oficina de Drets Lingüístics projectada i pressupostada per a aquest exercici.

Igualment, l'OCB ha recordat que qualsevol ciutadà té dret a usar sempre, davant qui sigui i en qualsevol àmbit, la llengua pròpia de les Illes Balears, que és la llengua catalana.

Per aquesta ráo ha fet públics una sèrie de consells dirigits a les persones que es trobin en la desagradable situació de ser víctimes d'una discriminació per raó de llengua.

Les recomanacions són:

- No tens perquè canviar de llengua. Qui actua malament no ets tu.

- No perdis la calma, no caiguis en provocacions ni et barallis.

- Pren nota de tots els detalls de la persona o persones que et discriminen.

- Demana el full de reclamacions si es tracta d'un establiment. Fes la denuncia pertinent i queda-te'n una còpia.

- Tot d'una que puguis, envia un correu amb la narració dels fets a ocb@ocb.cat