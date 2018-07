Per la república

L'Obra Cultural Balear planta al rei d'Espanya

El president de l'Obra Cultural Balear, Josep de Luis Ferrer, ha manifestat que no assistirà a l'acte de recepció que organitza la monarquia a Palma. L'acte es farà el divendres 3 d'agost a les 20.30 hores a una de les residències de la Casa Reial a les Illes, al Palau de l'Almudaina. Ferrer ha respost a la invitació denunciant l'existència de presos polítics a l'estat espanyol i ha recordat la utilització de la legislació espanyola per perjudicar l'existència i presència de la llengua catalana a les Illes.

Aquí teniu la resposta de Josep de Luis Ferrer,

«Bon dia,

En resposta a la vostra convidada per assistir a la recepció del proper divendres dia 3 d’agost al palau de l’Almudaina, en primer lloc he d’agrair la deferència institucional amb l’entitat que presidesc, fundada l’any 1962.

En segon lloc, com bé deveu haver previst, els he de comunicar que les circumstàncies actuals i el paper que ha triat jugar la monarquia, impossibiliten l’homologació d’una relació institucional normal i regida pels valors democràtics.

Escrivint aquestes línies retrona a la memòria el vostre discurs de dia 3 d’octubre de 2017 i me ve al record la imatge de l’amic Jordi Cuixart a través del vidre de la presó quan el passat dia 22 de juliol vaig anar a veure’l per darrer cop.

Divendres dia 3 no assistiré, per tant, a la recepció. Quedaré a ca nostra, gaudint de la companyia familiar que li és privada tan a Jordi Cuixart com a la resta de presos polítics, i aprofitaré el moment per tenir un record pels veritables defensors de la llibertat, el respecte i els valors democràtics.

Ja ens veurem.»

Palma, 31 de juliol de 2018