La persecució del referèndum en piulades

Imatge dels palets amb el milió de cartells de l'1-O de la CUP incautats per la Guàrdia Civil (Imatge: twitter Ministerio del Interior)

Des de l'inici de la campanya pel Referèndum sobre la independència a ciutats com Cerdanyola, Sabadell, Vilanova, Barcelona, Sant Cugat, Alcanar, Figueres, Mataró, l'Hospitalet... tal i com vam informar a la notícia "La persecució del referèndum per part de policies locals i brigades de neteja arreu del territori"

En els darrers dies aquesta persecució s'ha accentuat. Policia Local, policies espanyols, Mossos en algun cas, i guàrdies civils, han pres acta de l'activitat de difusió política (actes, paradetes, enganxades de cartells o penjada de pancartes), però també ha coartat el dret a la lliure expressió i manifestació, o bé han confiscat el material agitatiu (cubells, cartells, escombres).

En altres tants casos, com a Barcelona i l'Hospitalet, aquesta tasca per perseguir l'expressió favorable al referèndum i al 'Sí' s'ha portat a terme des de les Brigades de neteja local, que s'han s'han dedicat a arrencar pancartes independentistes, a favor del referèndum o senzillament a favor dels valors democràtics (un cas molt significatiu és el de la pancarta amb el text "Democràtica" arrencada a Barcelona per la brigada de neteja).

No és casualitat que es tracta de ciutats en què el PSC-PSOE, especialment, ha governat durant dècades o encara hi governa. Un fet que porta a la conclusió que aquesta policia local està actuant com a vertadera policia política, obeint les consignes del partit governant, o que es tracta d'agents guiats per una filiació política unionista.

A continuació podeu llegir un seguit de piulades de les darreres activitats de persecució del referèndum durant les darreres 48 hores:

Fa pocs minuts a la Plaça de la Vila de Santa Coloma de #Gramenet identificant els voluntaris i revisant material a la paradeta de l'ANC. pic.twitter.com/spcvqgoXvJ — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 17 de setembre de 2017

La Policia local atura una cercavila de Sabadell perquè un gegant portava un cartell de l'1-O

L'alcalde demana disculpes pel fet en un acte pic.twitter.com/LfBNSwmfNs — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 16 de setembre de 2017

La Policia de Sant Cugat identifica una dona de 74 anys en un acte pel referèndum i obre diligències per haver col·locat l'urna gegant. pic.twitter.com/3D3uh1aNs4 — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 16 de setembre de 2017

Fotos de @CapgiremVic de l'actuació de la Policia Local de Vic al mercat del Remei. Requisen el material de campanya i fan tancar la parada pic.twitter.com/Y9Q5QD8UFu — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 17 de setembre de 2017

La Policia Local de Sant Cugat obre diligències al @CDRepublica per haver col·locat una urna gegant

Temen les urnes i temen la democràcia pic.twitter.com/ayloBRLLIy — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 17 de setembre de 2017

Un nou vídeo mostra com un policia local de Sitges pren per la força el mòbil a un periodista de NacióDigital https://t.co/UJI33G84kl pic.twitter.com/S1BJbOCy5A — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 17 de setembre de 2017

Agents dels Mossos i Policia Local interrompen una parada de campanya d’ERC a Cerdanyola i identifiquen diverses persones pic.twitter.com/zgz4BsN16T — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 17 de setembre de 2017

A Tarragona nombroses persones assisteixen a mobilització de l'#EmpaperemTGN i canten "Les paperetes on estan?"pic.twitter.com/EVlQuvhBPQ — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 17 de setembre de 2017

Presència de la Policia espanyola per aturar l'encartellada que ha convocat @ANCTarragona amb més de 300 personespic.twitter.com/Im7YfCEzd9 — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 17 de setembre de 2017

La @cos_tb denuncia que els cartells d'Òmnium al Metro s'han retirat per ordre de Fiscalia i critica el silenci de la presidenta de TMB pic.twitter.com/LnrxwkFNOZ — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 17 de setembre de 2017

Un policia local de Moià es dedica a despenjar cartells del «SÍ» al #referèndumCAT pic.twitter.com/rrHB7GyMyL — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 17 de setembre de 2017

Mataró, els membres de la CUP Carme Polvillo i @julicugi identificats per la policia com a responsables de 'desordre' per un mural pel Sí pic.twitter.com/thE0f2NSPR — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 17 de setembre de 2017

RT @joanaverdera Els Serveis de neteja municipal retirant cartells a #Montmeló "No els havia vist mai tan atrafegats ni tan eficients, tu" pic.twitter.com/lJ9U6I9LHI — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 17 de setembre de 2017

La Guàrdia Urbana de Barcelona requisa material de la campanya del Sí a la Rambla del Poblenou #SensePor @CUPSantMarti pic.twitter.com/ky0AveBxKF — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 17 de setembre de 2017

A Reus la Policia Local identifica membres de la CUP per penjar cartells amb el Sí al #Referèndum

Anuncien una nova encartellada per dimarts pic.twitter.com/muNctDt5q0 — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 17 de setembre de 2017

A Reus la Policia Local identifica membres de la CUP per penjar cartells amb el Sí al #Referèndum

Anuncien una nova encartellada per dimarts pic.twitter.com/muNctDt5q0 — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 17 de setembre de 2017

La Policia local ha intervingut a Bellvitge per fer retirar i censurar cartells pel referèndum i la democràcia al xiringuito del PDeCAT pic.twitter.com/IQWH3HhcrD — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 17 de setembre de 2017