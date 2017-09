1-0

Centenars de veïns de Gramenet desafien a l'alcaldessa assistint a l'acte pel referèndum

Unes 300 persones desafien a l'alcadessa Núria Parlon a l'assistir ahir al migdia a un acte del sí convocat per Som Gramenet. Cal recordar que l'acte no havia estat autoritzat per l'Ajuntament.

El protagonista de l'acte va ser el batlle de Marinaleda i dirigent històric del Sindicat Andalús de Treballadors, Juan Manuel Sánchez Gordillo. L'alcalde va fer una crida a la participació al referèndum i va manifestar que havia hissat l'estelada a l'Ajuntament.

En l’acte, també hi han participat l’ex-batlle de Cornellà pel PSUC Frederic Prieto i la regidora Anna Pérez, portaveu de Som Gramenet.