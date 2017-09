El referèndum el guanyarem al carrer, sense por!

Des de la Crida Constituent volem expressar la nostra posició respecte el moment polític que estem vivint, coincidint amb l'inici de la campanya pel referèndum que tindrà lloc el proper dia 1 d’octubre. L'espai polític de la Crida Constituent apareix, justament, al voltant de la consulta del 9N per marcar una posició nítidament anticapitalista, independentista, des de baix, a l'esquerra, amb persones provinents de diverses lluites socials, culturals, laborals i emancipadores, que entén el procés cap a la independència en clau de ruptura constituent. En aquell moment vam ser crítiques amb les passes enrere que es van fer per part del govern català, deixant d'exercir la desobediència institucional, clau per avançar cap al trencament amb l’status quo.

Tanmateix, vam cridar a la participació activa de forma massiva per guanyar el pols democràtic envers l'Estat espanyol; 2.305.290 persones vam anar a votar, amb determinació, desobeint els requeriments de l'Estat. Vam criticar enèrgicament la interpretació partidista feta pel Govern de la Generalitat, quan va apagar els anhels de llibertat d'aquest moviment popular, desobedient i heterogeni, que reclamava convocar eleccions immediatament per reafirmar el resultat obtingut al 9N. Al final, ens vàrem trobar amb unes eleccions plebiscitàries imposades per Convergència (CDC) un any després, motivades per càlculs electoralistes, passades unes eleccions municipals que haguessin pogut ser les eleccions destituents i constituents que moltes reclamàvem. Des del nostre espai polític sempre hem criticat fer el joc a la dreta en clau socioeconòmica, ja que no tenim res a veure amb la dreta catalana, en aquest sentit vam dir no a qualsevol pacte pressupostari que el govern de la Generalitat exigia a manera de xantatge per avançar cap el referèndum.

Al mateix temps, hem reivindicat que la ruptura amb l'Estat la farem des d'un moviment plural, divers, heterogeni. Un moviment desobedient que empenyi, des de diferents fronts, per trencar amb l'Estat i iniciar el nostre propi camí constituent. I amb un instrument que permeti l'expressió i l'exercici de l'autodeterminació de manera nítida i clara: un referèndum d'autodeterminació. No ha sigut fàcil posar el referèndum al centre de taulell de joc, des de la Crida Constituent hi hem contribuït i pensem que és el millor instrument per fer de desllorigador del conflicte polític que tenim amb l'Estat espanyol. El proper 1 d'octubre exercirem el nostre dret a autodeterminar-nos col·lectivament com a poble.

El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han aprovat unes lleis per a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i per la seva gestió posterior, exercint legítimament la desobediència institucional que aquest moment polític reclama. Ara bé, el referèndum el guanyarem al carrer, mobilitzant-nos, sense por. Davant els embats de l'Estat, les sentències judicials, l'arribada de les forces d'ocupació, les accions demofòbiques que aquests dies estem veient (prohibició d'actes, entrada a seus de mitjans d'informació, a impremtes, anul·lació de webs, etc.), amb l'objectiu d'atemorir a càrrecs electes, a qui prepara la logística del referèndum i a la població en general; nosaltres hem de dir ben clar que no tenim por i que no reconeixem cap tipus d'autoritat (política, judicial o policial) que pugui impossibilitar l'exercici de l'autodeterminació. Ens hem d'organitzar per defensar el referèndum en tots els escenaris plausibles que ens podem trobar en aquests pròxims 15 dies. Per aquest motiu, des de la Crida Constituent sortirem -i animem a tothom a sortir- al carrer per expressar i defensar que el referèndum es farà i que el resultat que en surti serà vinculant.

Animem a parlar amb el veïnat perquè vagi a votar, a convèncer perquè votin [Comunicat de la Crida Constituent] que sí en clau de ruptura constituent -és una oportunitat que no podem perdre les que lluitem per capgirar l'ordre establert-, a picar la cassola els cops que calgui per denunciar la repressió quirúrgica i les ingerències de l'Estat sobre qualsevol cosa que faci referència al referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Pensem que s'ha d'anar fins al final perquè la celebració del referèndum sigui una realitat.

Fins i tot practicant la desobediència civil no-violenta però ferma per dificultar que es puguin clausurar col·legis electorals, impedir que es requisin les paperetes o que s’emportin les urnes. Així mateix, si el govern de l'Estat suspèn qualsevol competència autonòmica, fem una crida a convocar mobilitzacions aquell dia i fins a l'1 d'octubre. Organitzem-nos, també, perquè el dia 30 es faci guàrdia als col·legis electorals per evitar qualsevol incidència prèvia al dia de la votació. Per últim, fem una crida a sortir al carrer el dia 1 d'octubre a celebrar –si aquest és el cas– la victòria del sí i generar al carrer un escenari el més favorable possible a la proclamació de la independència. La desobediència és el camí a la llibertat. Divendres, 15 de setembre del 2017 Crida Constituent