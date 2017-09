1-0

La Guàrdia Urbana de Vic requisa el material de la parada informativa de la CUP i Capgirem Vic pel referèndum

Una patrulla de la Guàrdia Urbana de Vic ha requisat aquest matí la totalitat del material de la parada que la CUP de Vic i Capgirem Vic tenien al mercat del Remei. En total, han requisat unes 500 octavetes informatives sobre el referèndum de l’1 d’Octubre, sis cartells demanant el Sí i una trentena de clavells que es repartien entre el veïnat. A escassos metres de la parada de Capgirem Vic i la CUP hi havia les de l’ANC, el PDeCAT i ERC. La Guàrdia Urbana no ha requisat cap material d’aquestes altres parades, tot i que també hi estaven fent propaganda i difusió del referèndum.

A la primera parada on han estat els dos agents de la Guàrdia Urbana és a la de l’ANC. Tan bon punt s’ha vist que s’hi apropava la Guàrdia Urbana, persones de la parada de la CUP i Capgirem s’hi han adreçat per fer pinya i donar suport a les persones de la parada de l’ANC. Se’ls ha informat que no es podia difondre material informatiu del referèndum, però no els han requisat res. A la parada del PDeCAT, on fins i tot hi havia regidors de l’equip de govern de l’Ajuntament, el mateix. A la tercera parada, la de la CUP i Capgirem Vic, és on els agents han dit que havien de requisar els materials.

Davant l’oposició, en un primer moment de les persones que eren a la parada a entregar els materials, pel que consideraven una «discriminació per motius ideològics», un dels agents ha amenaçat amb denunciar per desordre públic a una de les persones de la parada, que alhora és regidora de l’Ajuntament. Després d’un estira-i-arronsa verbal, els agents han explicat que havien rebut una denúncia d’un veí que s’estava fent propaganda del referèndum prohibit pel Tribunal Constitucional, i que com que a l’octaveta de la CUP hi havia la paraula «referèndum», per això se’ls havia de requisar els materials només a ells, en una decisió que des de la CUP i Capgirem es qualifica de surrealista. Malgrat tot, després d’aquesta explicació s’han vist obligats a entregar el material.

Al final la Guàrdia Urbana s’ha endut els materials a la furgoneta i després d’una llarga espera, ja que se’ls havia acabat el paper d’aixecar acta, que han hagut d’anar a buscar a la comissaria, s’ha pres les dades d’una de les persones de la parada, regidora de Capgirem Vic a l’Ajuntament. La Guàrdia Urbana l’han informat que aixecaven acta del requisament del material en compliment de l’ordre de la fiscalia 1/2017, on s’hi feia constar la filiació de la persona responsable del material. A aquestes altures, també havia arribat als lloc dels fets l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, que ha recordat als agents que l’ordre que tenien era de no requisar els materials. Els agents, però, davant l’existència de la denúncia d’un veí, han optat per no fer-li cas. Finalment, a la parada d’ERC tampoc s’ha requisat cap material. Al cap d’una estona la CUP i Capgirem Vic han tornat a muntar la parada amb nous materials.

Des de la CUP i Capgirem Vic es lamenta el paper vergonyós que està jugant la Guàrdia Urbana de Vic, convertint-se en còmplice de les actituds autoritàries i antidemocràtiques de l’Estat espanyol. D’aquí que des de la CUP i Capgirem Vic s’estigui plantejant presentar accions legals contra els responsables i autors materials de l’acció policial d’aquest matí. Els articles 538, 540 i 542 del Codi Penal preveuen penes de fins a 10 anys d’inhabilitació per a aquells funcionaris públics que impedeixin l’exercici dels drets cívics.

La CUP i Capgirem Vic també demanen a l’alcaldessa, Anna Erra, i a la regidora de Seguretat i responsable política de la Guàrdia Urbana, Susagna Roura, que se’ls digui que, en la línia dels compromisos assumits des de l’alcaldia en aquesta fase del procés, no obeeixin les ordres que rebin dels tribunals espanyols en referència al referèndum de l’1 d’Octubre. I que si igualment la Guàrdia Urbana creu que s’han de requisar materials, que el govern els demani que no ho faci, sota la responsabilitat dels responsables polítics. L’equip de govern, en aquest sentit, sempre tindrà a la CUP i Capgirem Vic al seu costat.

Alhora, vista la situació que s’ha donat avui al matí, i que encara queden diversos dies de mercat on és previst que hi hagin parades informatives sobre el referèndum de l’1 d’Octubre, si hi ha qualsevol acció policial contra una de les parades, des de la CUP i Capgirem Vic es comprometen a solidaritzar-se amb les persones i organitzacions afectades, i a autoinculpar-se en qualsevol denúncia o procediment legal que es pugui seguir contra elles. A la CUP i Capgirem Vic li hauria agradat veure una actitud similar d’autoinculpació aquest matí quan la Guàrdia Urbana ha requisat el material de la seva parada i ha presentat denúncia contra una de les persones, regidora de l’Ajuntament, que era en aquells moments a la parada.

La CUP i Capgirem Vic animen a tothom qui hi estigui interessat a organitzar-se per fer campanya pel referèndum de l’1 d’Octubre. En aquest sentit, des de la CUP i Capgirem Vic es convoca a la ciutadania aquest dimarts a les 8 del vespre a una assemblea oberta al seu local del número 35 del carrer del Remei.

A la CUP i Capgirem Vic no li espanten les actituds antidemocràtiques de la Guàrdia Urbana de Vic. Per això continuaran fent parada al mercat cada dimarts, dissabte i diumenge. La Guàrdia Urbana i els seus responsables polítics han d’escollir amb qui estan: amb l’Estat espanyol o amb la democràcia. Així mateix, es demana a l’alcaldessa Anna Erra i a la regidora Susagna Roura, com a màximes responsables polítiques de la policia local, que demanin públicament a la Guàrdia Urbana que no obeeixi els tribunals espanyols i es posi del costat de la democràcia i del mandat del Parlament de Catalunya.