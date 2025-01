Incendis forestals

Recomanen recuperar antics conreus a Collserola per evitar incendis

El Jardí (diari dels barris de Sarrià, Sant Gervasi i Vallvidrera) s'ha fet ressò de l'estudi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestal (CREAF) ha publicat un estudi on s'apunta que caldria tornar a posar en marxa unes 17.000 hectàrees de plantacions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a la serra de Collserola. Els investigadors catalans recomanen recuperar antics conreus per evitar que es produeixin incendis similars als de Los Angeles.

Segons el Diari, "El CREAF alerta que, durant les darreres dècades, molts conreus i prats de Barcelona han esdevingut, progressivament, boscos desordenats, la qual cosa els converteix en perillosos. L’entitat assenyala que la recuperació d’aquest cinturó agrícola, a manera de tallafoc, permetria reduir fins al 30% la capacitat del foc d’estendre’s. Una dada que és especialment rellevant en el cas del districte de Sarrià-Sant Gervasi, on els barris de muntanya es podrien veure greument perjudicats en el cas que es produís un incendi a Collserola".

Com s'ha comentat en el nostre portal i recull també El Jardí, causa de l’existència d’urbanitzacions, les activitats humanes i la situació greu de sequera a , entitats com La Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC) i Collserola Paisatge Viu, fa anys que reclamen les mesures necessàries per a la prevenció d’incendis i la seguretat dels habitants. Molt especialment els barris de muntanya de Sarrià-Sant Gervasi són els més afectats per aquesta amenaça latent i ja fa temps que el veïnat de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes denuncia la manca de prevenció davant possibles incendis. En especial pel que fa a les gairebé 1.800 hectàrees de superfície del Parc Natural de Collserola que pertanyen a Barcelona, les quals generen una evident agitació pública, com remarca el El Jardí.