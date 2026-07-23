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L'Assemblea Sobiranista de Mallorca vincula la massificació turística amb el «model colonial» de l'Estat espanyol

Mallorca al límit
L'Assemblea Sobiranista de Mallorca vincula la massificació turística amb el «model colonial» de l'Estat espanyol

L'entitat se suma a la manifestació de diumenge i defensa que només la descolonització i la independència permetran revertir el col·lapse de l'illa

23/07/2026 Drets i Llibertats

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha anunciat el seu suport a la manifestació «Mallorca al límit», convocada aquest diumenge per denunciar els efectes de la massificació turística, i ha atribuït el col·lapse territorial, ambiental i social de l'illa al que defineix com un «model productiu de matriu colonial» imposat per l'Estat espanyol.

En un comunicat, l'entitat sosté que aquest model, impulsat durant les darreres dècades pels governs del PP, PSOE, Vox i Sumar, ha consolidat un monocultiu turístic orientat als interessos econòmics de l'Estat i en detriment de les necessitats de la societat mallorquina.

Per reforçar aquest argument, l'ASM compara l'evolució econòmica i turística de les Illes Balears durant els darrers quaranta anys. Segons les dades que aporta, el 1986 les Balears encapçalaven el rànquing de renda per càpita de l'Estat, mentre que actualment ocupen la sisena posició. En aquest mateix període, les places turístiques registrades han passat de prop de 303.500 a més de 620.000, mentre que el nombre de visitants anuals ha crescut dels sis milions fins als 18,7 milions el 2024.

L'Assemblea considera que aquesta especialització gairebé exclusiva en el turisme ha afavorit la concentració de la riquesa en grans operadors, ha accelerat la destrucció del sòl rústic i dels espais naturals, ha incrementat la dependència econòmica de l'exterior i ha agreujat problemes com l'accés a l'habitatge, la saturació dels serveis públics, la pressió sobre els recursos hídrics i la pèrdua de pes del comerç, l'agricultura i la indústria locals.

El comunicat també alerta de les conseqüències demogràfiques i culturals d'aquest model, que, segons l'entitat, posa en risc la llengua catalana i la identitat de Mallorca, alhora que provoca la marxa de joves qualificats per manca d'oportunitats laborals fora del sector serveis.

Per tot plegat, l'ASM defensa que la mobilització de diumenge ha de servir per reclamar un canvi profund de model i conclou que «la descolonització i la independència» són l'única via perquè Mallorca recuperi la capacitat de decidir sobre el seu territori, la seva economia i els seus recursos.

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