La Diputació de Girona aprova per unanimitat una moció de suport als Bombers Precaris en Lluita

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat una moció de suport als Bombers Precaris en Lluita, presentada conjuntament per tots els grups polítics de la corporació. L'acord expressa el suport institucional a les reivindicacions del col·lectiu i reconeix la tasca essencial que desenvolupen els bombers voluntaris.
La iniciativa arriba després que els Bombers Precaris en Lluita denunciessin que el Departament d'Interior havia tancat la porta a la negociació en la reunió mantinguda aquesta setmana, fet que, segons el col·lectiu, obliga a continuar el conflicte també per la via judicial.
El diputat de la CUP a la Diputació de Girona, Jordi Casas, ha destacat la unanimitat assolida i ha reivindicat el paper de la formació en l'impuls de la iniciativa. «Passen coses que sí, és perquè hi ha la CUP», ha afirmat en una publicació a les xarxes socials.
Aquesta versió és més precisa perquè posa el focus en el fet rellevant: el suport unànime de la Diputació de Girona a les demandes dels Bombers Precaris en Lluita, en un moment de bloqueig de les negociacions amb el Departament d'Interior.