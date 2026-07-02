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Els Bombers de la Generalitat endureixen les protestes i deixen de fer reforços voluntaris per denunciar les mancances del servei

Conflicte
Els Bombers de la Generalitat endureixen les protestes i deixen de fer reforços voluntaris per denunciar les mancances del servei

El col·lectiu reclama el compliment dels acords pendents amb Interior i adverteix que ampliarà les mesures de pressió si no s'obre una negociació efectiva.

02/07/2026 Laboral

Els Bombers de la Generalitat han iniciat una nova fase de mobilitzacions davant la manca de resposta del Departament d'Interior a les reivindicacions laborals del col·lectiu. Com a primera mesura de pressió, els bombers i les bomberes han deixat de respondre a les crides voluntàries per reforçar el servei, amb l'objectiu de deixar de suplir amb el seu esforç personal les mancances estructurals que, segons denuncien, arrossega el Cos des de fa anys.

La decisió arriba després que els diferents parcs i especialitats debatessin i votessin la proposta impulsada per diverses organitzacions sindicals. El suport majoritari a les mesures posa de manifest el malestar existent entre la plantilla i la voluntat d'intensificar la pressió sobre el Departament d'Interior perquè compleixi els acords vigents i negociï noves millores en matèria de salut laboral, organització del servei i condicions de treball.

El col·lectiu adverteix que, si no s'assoleix un compromís ferm per negociar i calendaritzar les seves demandes, les mobilitzacions s'intensificaran. La següent fase consistirà a deixar de realitzar qualsevol hora extraordinària voluntària, incloent-hi tant els reforços destinats a cobrir mancances de personal com les prolongacions de jornada habituals durant la campanya forestal.

Els bombers remarquen, però, que continuaran atenent les crides d'obligat compliment i que mantindran el seu compromís amb les situacions d'emergència extraordinària. En aquest sentit, asseguren que les actuacions motivades per grans emergències es continuaran atenent per responsabilitat professional i de servei públic.

Paral·lelament, els professionals han començat a aplicar de manera estricta tots els protocols de neteja, descontaminació i manteniment dels equips de protecció individual (EPI). Segons expliquen, aquesta aplicació rigorosa dels procediments de prevenció ha posat de manifest les mancances del sistema, ja que la insuficiència d'equips disponibles i la limitada capacitat de descontaminació deixen nombrosos efectius en situació d'operativitat limitada.

Per al col·lectiu, aquesta situació evidencia que el problema no és el compliment de les normes de seguretat, sinó la manca de planificació i de recursos destinats per l'Administració.

L'origen del conflicte, segons denuncien, és el reiterat incompliment dels compromisos adquirits pel Departament d'Interior. Entre les reivindicacions pendents destaquen l'aplicació efectiva de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, una gestió adequada dels contaminants derivats dels incendis i la implantació d'un sistema de carrera horitzontal que reconegui l'experiència professional.

Al mateix temps, els bombers reclamen nous avenços laborals, com la recuperació del poder adquisitiu perdut durant els darrers anys, la consolidació d'un model estable de formació continuada, el reconeixement dels efectes de la feina nocturna amb una reducció de jornada, la implantació de la setmana laboral de 35 hores i l'equiparació d'algunes condicions amb les dels Bombers de Barcelona.

Els representants del col·lectiu insisteixen que les seves demandes no es limiten a noves millores, sinó que també exigeixen el compliment dels acords que el mateix Departament havia assumit anteriorment.

Segons denuncien, el servei funciona des de fa anys gràcies al compromís personal de la plantilla. Les hores extraordinàries, els reforços voluntaris i les prolongacions de jornada, concebuts inicialment com a mesures excepcionals, s'han convertit en un mecanisme estructural per garantir la cobertura del servei, especialment durant la campanya forestal.

Per aquest motiu, els bombers consideren que ha arribat el moment de deixar d'assumir voluntàriament unes mancances que atribueixen a la falta de planificació de l'Administració. Asseguren que les mesures adoptades no busquen reduir la capacitat de resposta davant les emergències, sinó evidenciar que un servei públic essencial no pot dependre permanentment de la disponibilitat voluntària dels seus professionals.

Les mobilitzacions continuaran debatent-se i ratificant-se a través de l'Assemblea de Bombers, que decidirà democràticament la continuïtat o l'ampliació de les mesures en funció de l'evolució de les negociacions amb el Departament d'Interior.

Finalment, el col·lectiu fa una crida al Departament perquè obri una negociació real i assumeixi compromisos concrets, verificables i calendaritzats que permetin desencallar un conflicte laboral que consideren enquistat des de fa anys.

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