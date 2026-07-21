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Interior ajorna qualsevol acord amb els bombers voluntaris fins que es resolguin les demandes judicials

bombers Precaris en lluita
Interior ajorna qualsevol acord amb els bombers voluntaris fins que es resolguin les demandes judicials

Segons ha avançat El Mon.cat en una informació signada pel periodista Quico Sallés, la primera reunió entre representants de Bombers Precaris en Lluita i el Departament d'Interior s'ha tancat sense cap avenç significatiu. El col·lectiu denuncia que la Generalitat es nega a abordar la regularització dels bombers voluntaris i els seus drets laborals mentre no hi hagi una resolució judicial sobre les demandes presentades.

21/07/2026 Drets i Llibertats

La trobada, celebrada aquest dilluns, va reunir representants de Bombers Precaris en Lluita amb responsables del Departament d'Interior, entre els quals el cap de gabinet de la consellera Núria Parlon, el secretari general del departament i la directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

Segons el col·lectiu, el Departament va comunicar que no prendrà decisions sobre el conflicte fins que els tribunals resolguin les reclamacions laborals impulsades pels bombers voluntaris. Els representants dels treballadors consideren que aquesta posició evidencia una manca de voluntat política per negociar una sortida al conflicte.

En un comunicat posterior a la reunió, Bombers Precaris en Lluita lamenta que «la Generalitat segueixi sense voler solucionar el conflicte dels bombers voluntaris» i assegura que mantindrà la via judicial fins que se'ls reconeguin els drets laborals que reclamen. La primera vista oral està prevista per al 25 de setembre als Jutjats Socials de Lleida i, segons el col·lectiu, ja hi ha nou procediments judicials assenyalats.

El president de Bombers Precaris en Lluita, Daniel Sitjà, va acusar el Departament d'Interior de mantenir-se «enrocat» i va advertir que la situació de precarietat dels bombers voluntaris continua sense resoldre's en plena campanya d'incendis forestals, tot i que el col·lectiu manté la disposició a continuar dialogant si el Govern planteja una negociació sobre el fons del conflicte.

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