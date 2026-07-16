La CUP porta al parlament el tancament de la base militar de Sant Climent Sescebes

Dani Cornellà Detrell, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Defensem la Terra, ha presentat la proposta de resolució pel tancament de la base militar situada a Sant Climent Sescebes.
L’any 1946 es van iniciar els tràmits de la construcció d’un primer campament d’enginyers a l’Albera, i el 1948 s’iniciava l’expropiació dels terrenys per a un camp de tir. De fet es van fer expropiacions forçoses l'any 1978 (1.380 hectàrees entre Sant Climent Sescebes i Espolla) per l’oposició veïnal. Els veïns van viure molt malament la pèrdua de bona part del terme municipal de Sant Climent Sescebes (62%), de la zona dels comuns d'Espolla, de vinyes, d'olivars i de camins de pas.
Segons Cornellà, “des de la seva construcció fins a l’actualitat s’han produït moltíssims incidents entre la base militar i la població dels pobles de l’entorn”. A part del greuge històric de pèrdua de patrimoni material i natural dels pobles, “són molts els empordanesos i visitants que han patit i pateixen les molèsties derivades de la proximitat del camp de tir de la base militar Álvarez de Castro” diu el diputat, situada en ple Parc Natural de l'Albera. Les pràctiques d’artilleria i de foc real dels últims anys, especialment el 2008, 2013 i 2015, amb la caiguda de projectils fora del perímetre, van produir malestar i sensació d’agressió i d’inseguretat, especialment als veïnats de Vilartolí i els Vilars. Una de les conseqüències va ser l’aparició de la plataforma Alto el Foc de l’Albera, que demanava l’aturada de les pràctiques de tir i el tancament de la base militar.
D’altra banda, entre l’any 2016 i el 2017, es va instal·lar una tanca metàl·lica perimetral que, sovint, talla traçats originals de camins públics i ramaders. L’any 2018 aquest tancament de terres es va completar amb la col·locació d’una senyalització que prohibeix el pas a persones o vehicles no autoritzats.
En relació amb els exercicis de tir en camps, erms i boscos, van continuar les polèmiques, problemes, incendis i tensions. Per exemple, l’incendi del 26 d’octubre de 2021 va fer necessària la intervenció dels bombers amb tres hidroavions i sis dotacions terrestres. A més, la base militar a l’Albera està situada en un espai que integra grans valors naturals, un destacat patrimoni megalític i l’església preromànica de Santa Fe dels Solers. Des de l’any 2006, part de la superfície militar està inclosa dins la Xarxa Natura 2000.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la CUP ha proposat reconèixer la problemàtica històrica que ha generat l’activitat de la base militar a la zona. Els veïns i usuaris de la zona han conviscut amb tirs i explosions a qualsevol hora del dia o la nit. A part de molèsties acústiques aquestes maniobres han suposat un perill molt seriós per a les persones ja que s'escapaven projectils fora dels límits de la base militar. Instar al Ministeri de Defensa a finalitzar amb les maniobres de la base que ocupen l'espai públic de pobles, carreteres i sovint tancant pistes i camins rurals públics, impedint el pas a les persones o "convidant" a sortir d'espais no militars a usuaris de l'entorn natural. Finalment manifestar les conseqüències negatives per el patrimoni cultural i paisatgístic de la zona, que fins i tot ha provocat incendis per impactes de projectils, i reclamar el tancament de la base militar a Sant Climent Sescebes abans dels 2028. Un cop tancada la base, requereixen a l’estat que retorni els terrenys que va expropiar per restablir la seva funció agrària o d’espai natural protegit per incloure al futur Parc Natural de l’Albera.