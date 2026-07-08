La CUP denuncia un possible apartament turístic irregular vinculat a l'alcaldessa de Cadaqués

La CUP ha denunciat aquest dimecres el que considera una possible irregularitat en un habitatge destinat a ús turístic vinculat a l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Sariñana. Segons la formació independentista, l'immoble s'anuncia a la plataforma Booking com un apartament independent, tot i disposar d'una llicència d'habitatge d'ús compartit, una modalitat que exigeix la convivència amb la persona propietària.
La CUP explica que ha llogat l'habitatge per comprovar-ne el funcionament i assegura que ha constatat que es tracta d'un apartament completament independent i no d'un allotjament compartit. Per aquest motiu, considera que es podria estar produint un frau de llei en utilitzar una llicència que, segons la normativa, no permet aquesta mena d'explotació turística.
La formació sosté que aquest tipus de pràctiques s'han estès en diverses poblacions del litoral català per esquivar els requisits més estrictes que s'apliquen als habitatges d'ús turístic (HUT).
El militant de l'Assemblea per Cadaqués Xesco Vallverdú ha assegurat que el cas evidencia les contradiccions del govern municipal i ha defensat la necessitat que "la classe rendista i empresarial deixi de controlar l'Ajuntament". Segons ha afirmat, "cal un model turístic més sostenible, que prioritzi la qualitat per sobre de la quantitat, amb feines dignes, salaris més alts i menys dependència de la temporalitat".
Per la seva banda, el diputat de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, ha criticat que, segons la seva formació, l'alcaldessa impulsi mesures contra els apartaments turístics irregulars mentre "ella mateixa tindria, com a mínim, un habitatge llogat de manera irregular". Cornellà també ha denunciat que les peticions d'informació formulades pel seu grup sobre els habitatges d'ús turístic del municipi no haurien obtingut resposta.
La CUP emmarca aquesta denúncia en una crítica més àmplia al model turístic de Cadaqués i considera que cal impulsar una transformació que redueixi la pressió turística, garanteixi el compliment de la normativa sobre habitatge i prioritzi l'accés a l'habitatge i unes condicions laborals més estables per a la població resident.
En el moment de fer-se pública aquesta denúncia, l'alcaldessa Pia Sariñana no havia respost públicament a les acusacions formulades per la CUP. La informació sobre la presumpta irregularitat correspon a la denúncia presentada per la formació independentista i resta pendent de la resposta del govern municipal i, si escau, de les actuacions administratives que se'n puguin derivar.