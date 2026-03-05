Llibertat.cat
La CUP denuncia que Defensa vol tancar amb portes el camí públic entre Sant Climent Sescebes i Cantallops

La CUP denuncia que Defensa vol tancar amb portes el camí públic entre Sant Climent Sescebes i Cantallops

El diputat Dani Cornellà reclama aturar els exercicis de tir a la base militar i proposa al Parlament el tancament del camp de tir de l’Albera.

05/03/2026 Territori

La CUP ha denunciat que el Ministeri espanyol de Defensa preveu instal·lar portes per tancar temporalment el camí públic entre Sant Climent Sescebes i Cantallops quan es realitzin exercicis de tir a la base militar de la zona. Segons ha comunicat el ministeri als dos ajuntaments, la mesura té l’objectiu d’augmentar la seguretat i evitar accidents amb vehicles o persones.

Davant aquesta decisió, el diputat de la CUP Dani Cornellà ha presentat una instància a l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes perquè exigeixi al Ministeri espanyol que aturi la instal·lació d’aquestes portes. Segons Cornellà, “la millor manera de garantir la seguretat és aturar totes les activitats de tir a la base militar”.

Paral·lelament, la CUP ha registrat una proposta de resolució al Parlament per debatre el futur de la base militar. La formació recorda que la mobilització de la Plataforma Alto al foc a l’Albera ja va aconseguir limitar l’ús d’alguns tipus d’armament després que projectils caiguessin en terrenys no militars propers.

La CUP defensa el tancament del camp de tir i de la base militar, així com el retorn dels terrenys expropiats el 1978 —1.380 hectàrees entre Sant Climent Sescebes i Espolla— que, segons recorden, van suposar la pèrdua d’un 62% del terme municipal de Sant Climent.

Segons Cornellà, la recuperació d’aquests terrenys permetria impulsar l’activitat agrària i facilitar la creació del futur Parc Natural de l’Albera, alhora que es reduiria el risc d’incendi derivat de la manca de gestió forestal dins la base.

La formació independentista també ha recordat el rebuig històric de Catalunya a la presència de l’exèrcit espanyol i reclama aturar el tancament del camí públic, cessar les activitats armades i clausurar definitivament la base militar.

