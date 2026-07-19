Reeixida fa una crida per localitzar els familiars de les 43 baixes d'Estat Català del juliol de 1936

La Fundació Reeixida ha anunciat una campanya per localitzar els familiars dels militants d'Estat Català que formaven part de les 43 baixes —entre morts i ferits— registrades durant les jornades del 19 i 20 de juliol de 1936, coincidint amb el norantè aniversari de la derrota del cop d'estat militar a Catalunya.
La iniciativa pren com a punt de partida el balanç publicat pel Diari de Barcelona. Portaveu d'Estat Català el 30 de juliol de 1936, en què l'organització feia públic que havia patit 43 baixes durant els combats contra les forces revoltades. Segons Reeixida, Estat Català va ser una de les poques organitzacions que van donar a conèixer el cost humà de la seva participació en la defensa de la Generalitat i de la República.
La fundació assenyala que aquesta xifra és considerada plausible per l'historiador Just Casas Soriano en el llibre Els fets de juliol de 1936 a Barcelona (Editorial Base, 2016), elaborat, entre altres fonts, a partir de la documentació publicada en el seu moment per Estat Català.
L'objectiu de la campanya és contactar amb els familiars i descendents d'aquells militants per recuperar fotografies, cartes, documents i testimonis que permetin reconstruir les seves trajectòries personals i preservar la seva memòria.
Segons Reeixida, la iniciativa pretén donar rostre i context humà a unes baixes que, fins ara, només han estat conegudes a través del balanç publicat per l'organització durant els primers dies de la Guerra Civil.
La campanya inclourà diverses activitats de divulgació i memòria històrica al llarg dels pròxims mesos i culminarà, a finals d'octubre, amb la presentació del llibre Voluntaris d'estel i enclusa. Les Milícies Antifeixistes d'Estat Català (1936-1939), de l'historiador Ferran Dalmau, publicat per Editorial Base.
L'obra analitza la participació de les milícies vinculades a Estat Català des dels combats del juliol de 1936 fins a les darreres unitats militars catalanes que van combatre durant la Guerra Civil.