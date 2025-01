Assetjament sexual

El Grup de Periodistes Ramon Barnils condemna l’assetjament sexual a les dones periodistes i ofereix suport a les afectades

Davant les denúncies públiques fetes els últims dies per diverses dones periodistes i comunicadores, des del Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB) s'ha condemnat els fets que s’han denunciat i ofereiexen el seu suport i solidaritat a les afectades.

El grup recorda que les coaccions, intimidacions i agressions sexuals són un atac als drets de les afectades i a la seva feina periodística i posa èmfasi en l’enquesta més completa feta mai als Països Catalans sobre violència masclista a les redaccions indica que més de la meitat de les periodistes han patit assetjament sexual a la feina.

D'altra banda, en un comunicat conjunt, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP s'han solidaritzat amb les dones periodistes afectades i han manifestat davant la denúncia pública d’uns fets que afecten un diputat del Parlament, demanen al president del Parlament Josep Rull que activi els mecanismes parlamentaris existents davant aquest tipus de situacions i que Junts, el partit del qual forma part el diputat, també ho faci amb els seus mecanismes interns per aclarir els fets.

En aquest sentit, volen posar en relleu l'especial indefensió que generen l’assetjament, els abusos de poder i les violències sexuals en el marc de relacions laborals o de dependència econòmica pel xantatge amb la possibilitat de perdre la feina o veure danyada la carrera professional.

Reiteren la importància dels protocols davant l’assetjament com eines internes preventives i de gestió de denúncies concretes per garantir que les formacions polítiques no es desresponsabilitzin de les accions comeses pels seus representants.