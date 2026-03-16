Acte dhomenatge a Ramon Barnils en el 25è aniversari de la seva mort

L’acte, que porta per lema «Sempre salta una espurna d’esperança», consistirà en una conversa al voltant de la figura i el llegat periodístic de Barnils. Hi participaran les periodistes Assumpció Maresma, Fúlvia Nicolàs i Xènia Bussé, en un diàleg moderat per Arnau Lleonart, copresident del Grup de Periodistes Ramon Barnils.
La trobada vol reivindicar el pensament crític, el compromís amb el país i l’esperit inconformista que van caracteritzar la trajectòria de Barnils. Amb aquest acte, els organitzadors volen mantenir viu el record i el llegat d’un periodista que va defensar un periodisme lliure, rigorós i sense renúncies, i que continua essent un referent per a diverses generacions de professionals de la comunicació.