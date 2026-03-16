Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Comunicació

Acte dhomenatge a Ramon Barnils en el 25è aniversari de la seva mort

Recordant...
Amb motiu del 25è aniversari de la mort del periodista Ramon Barnils, el Grup de Periodistes Ramon Barnils ha organitzat un acte de record i reflexió que tindrà lloc dimarts 17 de març a les 19 h a la Casa Almirall (carrer Joaquim Costa, 33, Barcelona).

16/03/2026 Comunicació

L’acte, que porta per lema «Sempre salta una espurna d’esperança», consistirà en una conversa al voltant de la figura i el llegat periodístic de Barnils. Hi participaran les periodistes Assumpció Maresma, Fúlvia Nicolàs i Xènia Bussé, en un diàleg moderat per Arnau Lleonart, copresident del Grup de Periodistes Ramon Barnils.

La trobada vol reivindicar el pensament crític, el compromís amb el país i l’esperit inconformista que van caracteritzar la trajectòria de Barnils. Amb aquest acte, els organitzadors volen mantenir viu el record i el llegat d’un periodista que va defensar un periodisme lliure, rigorós i sense renúncies, i que continua essent un referent per a diverses generacions de professionals de la comunicació.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid