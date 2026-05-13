LAssociació dAdvocats dOsona denuncia Interior per la infiltració de Mossos en assemblees de docents

Talps policials a les Assemblees
13/05/2026 Drets i Llibertats

L’Associació d’Advocats d’Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentat una denúncia davant del Jutjat de Guàrdia de Barcelona per presumpta vulneració de drets fonamentals arran de la infiltració d’agents dels Mossos d’Esquadra en assemblees de docents vinculades a les mobilitzacions educatives dels darrers mesos.

La denúncia, presentada aquest 12 de maig, s’adreça contra la consellera d’Interior, Núria Parlon; el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero Álvarez; el president de la Generalitat, Salvador Illa, i “la persona o persones responsables” dels fets.

Segons l’entitat, les actuacions policials denunciades podrien haver afectat drets reconeguts constitucionalment, com el dret de reunió, la llibertat sindical i el dret de vaga. També apunten possibles responsabilitats relacionades amb prevaricació administrativa i revelació de secrets.

L’associació basa la denúncia en les informacions aparegudes recentment als mitjans sobre la infiltració d’agents dels Mossos en reunions i convocatòries de vaga en l’àmbit educatiu català, uns fets que van ser reconeguts pel mateix director general de la Policia i per la consellera d’Interior.

En el text registrat al jutjat, l’entitat subratlla que les reunions objecte de seguiment policial “tenien com a finalitat deliberar, organitzar i coordinar actuacions relacionades amb l’exercici legítim de drets fonamentals”, emparats tant per la Constitució espanyola com pels convenis internacionals subscrits per l’Estat.

L’Associació d’Advocats d’Osona considera que “una societat que pretengui ser democràtica no es pot permetre aquests abusos en les actuacions policials” i reclama que qualsevol actuació que pugui haver vulnerat drets col·lectius i individuals sigui investigada “amb la màxima transparència i garanties democràtiques”.

Per aquest motiu, demanen al jutjat que practiqui les diligències necessàries per esclarir els fets, determinar possibles responsabilitats i garantir la protecció efectiva dels drets fonamentals dels docents i representants sindicals.

