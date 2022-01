PUERTO RICO

Enderroquen l'estàtua del conquistador espanyol Ponce de León a Puerto Rico abans de la visita de Felip VI

Un grup de desconeguts va enderrocar ahir l'estàtua de l'explorador espanyol i primer governador de Puerto Rico, Juan Ponce de León, a San Juan, la capital de l'illa caribenya, hores abans que el rei Felipe VI d'Espanya visités la ciutat. "Uns individus es van acostar" a l'estàtua, situada a la plaça San José, al casc històric de San Juan, i "li van ocasionar danys", segons un informe policial, citat per la premsa local.

Juan Dalmau, líder del PIP (Partit Independentista Puertorriqueño) ha criticat la visita del rei Felip VI a Puerto Rico i opina que després de l'ensorrament de l'estàtua de Juan Ponce de León es podria col·locar una altra figura que no representi el colonialisme. Dalmau ha afirmat que el PIP no enderroca estàtues però pensa que aquest fet ha estat una reacció a l'acció del govern espanyol i que a l'alcalde de San Juan (que vol restituir l'estàtuta) li passa com als reis Borbons 'que ni obliden ni perdonen'.