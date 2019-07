PUERTO RICO

Les protestes populars de Puerto Rico fan dimitir el governador Ricardo Rosselló

Tot i que alguns artistes boriqües volen donar una imatge exterior de Puerto Rico de "calma" (o que els seus habitants s'ho prenen tot "amb calma") uns altres (Ricky Martin, René, Bad Bunny...) en donen una altra de mobilització i protesta i de fet les notícies que arriben de l'illa contradiuen els tòpics de "calma i tranquil·litat" de l'illa. Durant el últims 12 dies centenars de milers de boriqües han desbordat els carrers, no només de la capital Sant Joan, sinó de tots els pobles de l'illa per expressar la seva indignació acumulada per casos de corrupció descoberta després de la filtració de 889 pàgines de xats de Telegram entre el governador Ricardo Rosselló i els 11 principals assessors i membres del gabinet utilitzant llenguatge groller, masclista, sexista, homofòbic i misogin contra els seus opositors. Tal va ser la còlera dels boriqües, que el seu governador va haver de cedir a la voluntat del seu poble i renunciar al seu càrrec. Fins pocs dies abans de la dimissió alguns periodistes conservadors llatinoamericans van defensar el governador Rosselló i criticar els "independentistes comunistes com Ricky Martin i René".

L'actual revolta popular dels porto-riquenys va superar les manifestacions massives del 2001, quan els boriqües van envair els carrers del país obligant al govern federal dels EUA a ordenar la sortida dels militars de l'illa-municipi de Vieques, després de 60 anys de permanència a l'illa, convertint aquell paradís en un desastre ecològic amb alta incidència de càncer en els seus habitants (en aquesta campanya també va participar l'artista Ricky Martin que la visibilitzar durant l'entrega de diversos premis musicals).