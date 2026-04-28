Més de 200 catedràtics internacionals exigeixen lalliberament immediat de Pablo Hasél

La iniciativa, impulsada pels professors emèrits Dominic Keown i Henry Ettinghausen, de les universitats de Cambridge i Southampton, compta amb el suport d’entitats com l’Assemblea Nacional Catalana, el PEN Club Català i la Comissió de la Dignitat.
En les cartes, els signants recorden que Hasél —nom artístic de Pablo Rivadulla Duró— va complir el passat 15 de febrer cinc anys de presó al centre penitenciari de Lledoners i encara s’enfronta a més d’un any de condemna. L’empresonament deriva de condemnes per calúmnies contra la Corona i les institucions de l’Estat a través de cançons i missatges a les xarxes socials.
Els acadèmics denuncien que aquest tipus de delictes no tenen cabuda en una democràcia, en línia amb el criteri de les Nacions Unides, i recorden que organitzacions com Amnistia Internacional han qualificat el cas com una vulneració de la llibertat d’expressió.
“Us instem a reflexionar sobre la vergonyosa anormalitat que suposa el continuat empresonament del cantant”, conclou la carta, que reclama als responsables polítics que adoptin “tots els passos necessaris” per garantir la seva llibertat immediata.