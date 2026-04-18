Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida per denunciar precarietat i manca de reconeixement

Les treballadores de Biblioteques de Barcelona i de la xarxa provincial han convocat una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i reclamar un servei públic de qualitat. La mobilització, impulsada per sindicats com la CGT i la Intersindical, s’emmarca també en la lluita dels sectors feminitzats de l’Ajuntament de Barcelona.
El calendari d’aturades arrenca el 20 d’abril amb una vaga parcial de 18.00 h a 20.45 h. L’endemà, 21 d’abril, s’ha convocat una vaga de 24 hores que comptarà amb el suport d’altres àmbits municipals com Bressol, l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) i Feminismes. A partir del 25 d’abril, les mobilitzacions es convertiran en vaga de 24 hores cada dissabte.
Entre les principals reivindicacions del col·lectiu hi ha la millora de les condicions laborals, amb horaris que permetin la conciliació, el reconeixement professional i salarial, i el reforç de les plantilles. Denuncien jornades irregulars, caps de setmana constants i una manca de flexibilitat que impacta directament en la vida personal de les treballadores.
També reclamen que es reconegui el paper fonamental de les biblioteques com a servei públic essencial, sovint desbordat per funcions socials que van més enllà de l’àmbit estrictament bibliotecari. En aquest sentit, exigeixen protocols específics per afrontar situacions de vulnerabilitat i violències.
Les treballadores critiquen igualment la gestió del Consorci de Biblioteques de Barcelona, que consideren “nefasta”, amb manca de negociació col·lectiva, plantilles sota mínims i externalització de serveis. Segons denuncien, aquesta situació deteriora tant la qualitat del servei com les condicions laborals.
Amb el lema “Estimem les nostres biblioteques, defensem-les”, el col·lectiu fa una crida a la ciutadania a donar suport a les mobilitzacions i a seguir el canal informatiu de CGT Catalunya per conèixer-ne l’evolució.