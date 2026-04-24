Sant Jordi per la Llengua mobilitza milers de persones a Catalunya SUD

La jornada també ha inclòs un emotiu homenatge a la històrica militant de l'independentisme Blanca Serra.

24/04/2026 Llengua

La mobilització de Sant Jordi per la Llengua ha tornat a omplir els carrers per segon any consecutiu per denunciar la situació d’emergència lingüística i reclamar mesures urgents per frenar el retrocés del català. La jornada, sota el lema “Per Sant Jordi: llibre, rosa i mani”, ha comptat amb el suport de prop de 200 entitats.

A Barcelona, la manifestació ha arrencat cap a les 19 h des de la plaça Universitat i ha recorregut el centre de la ciutat fins a l’estació de França en un ambient reivindicatiu i festiu. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat 1.400 persones a Barcelona, mentre que l’organització eleva la mobilització global a unes 15.000 a Catalunya SUD.

Com a principal novetat, la convocatòria s’ha descentralitzat amb mobilitzacions simultànies a Girona, Reus, Tortosa, Manresa i Igualada. A Girona, unes 300 persones han sortit al carrer per reclamar accions urgents davant la regressió del català, mentre que a Reus, en la primera convocatòria, més d’un centenar de persones han participat en la concentració.

Els portaveus de la plataforma, Núria Alcaraz i Adrià Font, han fet una crida a estendre la defensa de la llengua a tots els àmbits de la vida quotidiana i han reclamat a les institucions polítiques lingüístiques “valentes”. “El futur del català depèn de nosaltres”, han advertit.

L’acte final, amb intervencions de veus del món cultural, social i polític, ha reforçat el missatge de mobilització sostinguda i de resposta col·lectiva davant el retrocés de la llengua. 

Coincidint amb el Correllengua Agermanat i el Correllengua Universitari, la diada ha tornat a evidenciar que la defensa del català es manté viva als carrers i arreu del país.

