La Franja de Ponent sincorpora al Correllengua Agermanat en defensa duna llengua en emergència extrema

Diverses entitats franjolines s’han adherit a la convocatòria i participaran en el tram dedicat a les entitats culturals de Ponent. En concret, el Casal Jaume I de Fraga, el Moviment Franjolí i l’associació cultural l’Encenall s’incorporaran al recorregut que començarà a la plaça de Sant Francesc i acabarà a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, abans de continuar pel carrer Major fins a la plaça de Sant Joan.
Des del Casal Jaume I de Fraga, Francesc Ricart ha reivindicat la necessitat de fer visible la realitat lingüística del territori: “Els de la Franja volem eixir a la foto, volem que ens hi compten, perquè fa molt temps que la nostra llengua viu una situació d’emergència extrema, agreujada per una Administració clarament adversa”.
En la mateixa línia, José Ramon Noguero, del Moviment Franjolí, ha defensat la participació com una oportunitat per reivindicar la llengua pròpia: “Seria impossible que el Moviment Franjolí es perdés aquesta oportunitat de fer palès que la nostra manera de parlar mereix un lloc al món, agermanats amb la resta de persones que també la parlen”.
També des de l’Associació Cultural l’Encenall han remarcat el caràcter col·lectiu de la mobilització. Àngel Soro ha afirmat que sortiran “a representar els conciutadans de la Franja que creuen que la llengua de Josep Galan mereix ser defensada de qualsevol intent de fer-la indigna”. Per la seva banda, el responsable de la secció esportiva, Gerard Juanós, ha fet una crida a la participació: “El 21 d’abril correrem amb la força del Correllengua Agermanat, que abraçarà el territori de nord a sud”.
La flama del Correllengua Agermanat s’encendrà aquest diumenge 19 d’abril a Prada, a la Catalunya Nord, i es bifurcarà en dues rutes: una cap als Pirineus i l’interior fins a Lleida, i una altra passant per Perpinyà, Girona i Barcelona. Ambdues confluiran a Tarragona abans de continuar cap a les Terres de l’Ebre, el País Valencià i les Illes, fins arribar a l’Alguer el 5 de maig.
Segons la portaveu de la campanya al Principat, Anna Roselló, aquest recorregut simbolitza “una llengua compartida que travessa fronteres administratives i que es defensa des del carrer i la cultura popular”.
El Correllengua Agermanat es consolida així com una mobilització de país que combina reivindicació lingüística, cultura i participació popular, en un context marcat per les amenaces a l’ús social del català en diversos territoris.
"Ens hem adherit formalment a l'edició d'enguany, mostrant el reconeixement i el suport al Correllengua Agermanat i pel que pot significar per a l'autoestima i l'impuls del català a les Terres de Ponent".
