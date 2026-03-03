Oberta la convocatòria del 19è Premi Helena Jubany

Divendres 27 de febrer, el dia que l’Helena hauria fet 52 anys, s’ha obert la convocatòria de la 19a edició del premi literari que convoquen l’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente,
la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el diari ARA, amb la finalitat de mantenir viu el record de l'Helena Jubany i Lorente, enamorada del món dels llibres (lectora obstinada, periodista de cròniques culturals, llibretera, bibliotecària, autora de ressenyes, correctora, escriptora novella i narradora oral) i decidida a encomanar el seu gust per la lectura i la creació literària tant en el vessant escrit com en el de la transmissió oral.
Les bases de la convocatòria del premi són en aquest enllaç.