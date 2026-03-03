Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura

Oberta la convocatòria del 19è Premi Helena Jubany

CULTURA
Oberta la convocatòria del 19è Premi Helena Jubany

S'hi poden presentar originals fins el dia 1 d'octubre

03/03/2026 Cultura
Divendres 27 de febrer, el dia que l’Helena hauria fet 52 anys, s’ha obert la convocatòria de la 19a edició del premi literari que convoquen l’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente,la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el diari ARA, amb la finalitat de mantenir viu el record de l'Helena Jubany i Lorente, enamorada del món dels llibres (lectora obstinada, periodista de cròniques culturals, llibretera, bibliotecària, autora de ressenyes, correctora, escriptora novella i narradora oral) i decidida a encomanar el seu gust per la lectura i la creació literària tant en el vessant escrit com en el de la transmissió oral.

Les bases de la convocatòria del premi són en aquest enllaç.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. "Xiuxiuejar" l'enèsim intent de xarxa social catalana que aquest cop podria triomfar
  2. Presentació dels llibres de Joan Rocamora, fundador de Llibertat, a Mataró
  3. La Festa de lÓs ja omple de tradició i ritu els carrers de Sant Llorenç de Cerdans
  4. Tenim història, tenim futur (a propòsit de la imminent publicació del llibre sobre el PSAN-PROVISIONAL)
  5. 89a concentració a Via Laietana 43 per exigir un centre de memòria i denunciar la repressió
  6. El CAT Tradicionàrius somple per commemorar el Dia del Combatent Català
  7. Paraules per a lActe «Més memòria històrica» del 19 de febrer del 2026
  8. Presenten la versió digital del Direlex, una eina amb més de 18.000 recursos lèxics per revitalitzar el català
  9. Lhome que intentà alliberar Lluís Companys
  10. Tossudament alçats!
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid