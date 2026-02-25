25 dAbril a Paiporta: sobirania, justícia i dignitat

L’acte, organitzat per Decidim, comptarà amb la participació d’una representació àmplia dels moviments socials valencians. La convocatòria vol convertir Paiporta en punt de trobada i espai de consciència compartida en una data simbòlica com el 25 d’Abril, Dia de les Llibertats Nacionals del poble valencià.
Els organitzadors remarquen que el futur del poble valencià es construeix amb participació, compromís i consciència col·lectiva. Per això, fan una crida a reservar la data i a implicar-se activament en la jornada.
Fireta d’Entitats i dinar popular
En el marc de l’acte es realitzarà una Fireta d’Entitats, adreçada als col·lectius que vulguen participar-hi. Per formalitzar la participació cal omplir el formulari habilitat per l’organització. L'acte comptarà amb la col·laboració del programa de ràdio "Un debat de país"
També s’ha previst un dinar popular (30 €), que es pot reservar mitjançant Bizum al número 615 57 25 89, indicant el concepte “Dinar 25A”.
Per consultar la possibilitat de preu reduït (segons col·lectius), cal posar-se en contacte amb la persona coordinadora de cada assemblea comarcal o escriure a info@peldretadecidir.com.
El 25 d’abril, Paiporta alçarà la veu per la sobirania, la reparació i els drets. Una jornada per recordar que sense justícia social no hi ha país possible.