La Flama de la Llengua reapareix a Mallorca per unir els territoris dels Països Catalans

El Teatre del Mar de Palma serà l’escenari, el dimecres 22 de gener a les 18.30 h, de la presentació oficial del Correllengua Agermanat a Mallorca, un projecte col·lectiu que vol reforçar els vincles entre els territoris catalanoparlants i reivindicar la llengua com a espai compartit de cultura, identitat i futur. L’acte combinarà actuacions artístiques, intervencions especials i l’anunci de novetats i sorpreses vinculades a aquesta nova etapa del Correllengua.
El Correllengua Agermanat és una iniciativa cultural, social i esportiva que va molt més enllà d’una cursa tradicional. Es tracta d’una mobilització col·lectiva que recorrerà més de 1.500 quilòmetres i 17 etapes, del 19 d’abril al 5 de maig de 2026, unint simbòlicament Catalunya Nord, Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i l’Alguer a través de la Flama de la Llengua.
Durant l’acte de presentació es donarà a conèixer l’estructura general i el recorregut del projecte. Hi participarà Jaume Falconer, que explicarà el procés de creació de la Flama que recorrerà tots els territoris. També hi intervindran Juanjo Monserrat i Jaume Gelabert, que presentaran una proposta artística concebuda expressament per a l’ocasió i que formarà part de les novetats que es revelaran aquella mateixa tarda. La vetllada inclourà l’actuació dels Glosadors de Mallorca i serà conduïda per Neus Gil (Anam Fent) i Toni Guiscafrè, creadors de contingut mallorquins que s’encarregaran de la presentació i aportaran algunes sorpreses al públic assistent.
Per assistir a l’acte és necessari omplir el formulari d’inscripció, disponible al final de l’article o a l’enllaç de la biografia del compte oficial d’Instagram del Correllengua, @correllengua_.
El Correllengua va néixer a Mallorca l’any 1995, impulsat per Joves de Mallorca per la Llengua, amb la voluntat de convertir la reivindicació lingüística en una celebració popular, oberta i participativa als carrers. Amb els anys, el moviment s’ha consolidat com un referent dins la societat mallorquina, creixent tant en participació com en presència territorial. El 2024 va fer un nou salt endavant amb el primer Correllengua Interilles, quan fins a tres flames van recórrer simultàniament diversos punts de les Illes Balears, demostrant la força organitzativa i comunitària del projecte.
En aquesta nova etapa, Joves de Mallorca per la Llengua continuarà donant suport a la gestió i coordinació de la Flama a les Illes Balears, mantenint el seu vincle històric amb l’esdeveniment. El Correllengua Agermanat està organitzat per joves de tots els territoris catalanoparlants, de manera voluntària i no vinculada a cap entitat concreta, amb l’objectiu que associacions, col·lectius i persones a títol individual s’hi puguin incorporar amb el mateix protagonisme.