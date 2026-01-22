Declara a Manresa lactivista independentista investigat per les protestes contra Felipe VI a Montserrat

L’activista independentista Albert Forcades ha declarat com a investigat avui al matí a Manresa arran de la denúncia d’un mosso d’esquadra que l’acusa d’haver-li clavat un cop durant les protestes contra la visita de Felipe VI a Montserrat el passat 23 de juny. Forcades, que nega la versió policíaca.
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) titlla la sanció de "greu atac a la llibertat d'expressió" i demana arxivar l'expedient en considerar que els fets queden emparats pel legítim exercici del dret de manifestació. "La resistència passiva en una manifestació no pot ser mai considerada un acte antidemocràtic", assevera en un comunicat l'organització que presideix Lluís Llach, que acusa els Mossos d'Esquadra de mentir en l'atestat policial.
L'ANC defensa que la protesta davant la visita dels reis a Montserrat va ser una acció que "va transcórrer de manera pacífica" i atribueixen els "moments de tensió" que es van donar a "les empentes" i els "cops de porra dels Mossos d'Esquadra contra els manifestants". Davant dels quals els manifestants "en legítima defensa, van dur a terme accions de resistència passiva asseguts a terra".