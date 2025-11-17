Llibertat.cat
Poble Lliure i La Forja convoquen un acte polític nacional per fer foc nou a lindependentisme desquerres

Independentisme combatiu
La convocatòria tindrà lloc el dissabte 13 de desembre a les 11 del matí al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona, a la Sala Maria Aurèlia Capmany.

17/11/2025 Política

Les organitzacions independentistes Poble Lliure i La Forja han anunciat la celebració d’un acte polític nacional sota el lema “Fem foc nou a l’independentisme d’esquerres”.

L’acte comptarà amb les intervencions de Martí Claret, Roser Valverde, Ortèsia Cabrera, Adrià Aragonès i Berta Calvera, i serà conduït per Núria Alcaraz. L’esdeveniment vol ser un punt de trobada per reflexionar sobre el present i el futur de l’independentisme d’esquerres, en un moment marcat per la crisi de lideratge, el desencant social i la necessitat de reactivar estratègies de ruptura.

Els organitzadors presenten aquesta jornada com una crida a reprendre la iniciativa política i reconstruir un espai de lluita que situï la independència, el feminisme i la justícia social al centre de l’agenda.L’acte és obert al públic i forma part de la línia de treball que tant Poble Lliure com La Forja han impulsat els darrers mesos per respondre a l’actual context polític i social.

