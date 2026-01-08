Llibertat.cat
La pagesia torna a tallar carreteres arreu de Catalunya contra les polítiques que ofeguen el camp

Revolta Pagesa carrega contra els incompliments de l’acord signat a Cervera entre el Govern i el Gremi de la Pagesia Catalana, un dels primers compromisos assumits per l’executiu de Salvador Illa.

08/01/2026 Territori

La pagesia catalana ha iniciat una nova jornada de mobilitzacions amb talls indefinits de carreteres i autopistes a diversos punts del país per denunciar la situació límit del sector. Les protestes, impulsades per Revolta Pagesa, assenyalen directament les polítiques agràries impulsades des de la Unió Europea i acceptades pels governs, així com l’acord comercial amb el Mercosur, que el sector considera una amenaça directa per al futur del camp.

Des de les tres de la matinada, prop d’un centenar de tractors han bloquejat de manera indefinida l’AP-7 i la N-II a l’altura de Pontós (Alt Empordà), en tots dos sentits de la marxa. Mitja hora més tard, la pagesia de la Catalunya Nord ha tallat també l’A-9 al peatge sud de Perpinyà, en una acció coordinada transfronterera. Al llarg del dia hi ha previstes noves tractorades i protestes a l’A-2, la N-340, l’A-27 al port de Tarragona, el Coll d’Ares, la N-230 a les Bordes, així com a la C-17 i la C-25.

El portaveu del Gremi de la Pagesia a Girona, Jordi Ginabreda, ha advertit que els talls es mantindran “fins que es tiri enrere l’acord amb el Mercosur”. Segons ha explicat, el tractat és “dolent per a la pagesia, però també per a la ciutadania”, ja que posa en joc la seguretat alimentària. “Aquí arribaran aliments fets amb productes que aquí són il·legals. Quins governs tenim que fan servir l’alimentació i el sector primari com a moneda de canvi?”, ha denunciat.

Contra el Mercosur i una PAC retallada

En un comunicat, Revolta Pagesa alerta que l’acord UE-Mercosur permetrà l’entrada massiva de productes agrícoles i ramaders produïts amb costos laborals mínims, desforestació massiva i una manca evident de controls sanitaris reals. Denuncien que molts aliments importats estan tractats amb pesticides perillosos i hormones de creixement prohibits a la UE, fet que suposa una “competència deslleial” per al camp català i un risc per a la salut de la població.

El moviment agrari exigeix que no se signi l’acord previst per a la setmana vinent i reclama la introducció de clàusules mirall perquè els productes importats compleixin exactament les mateixes condicions socials, ambientals i sanitàries que s’exigeixen als productes del camp català.

Acords incomplerts i desconnexió institucional

Les mobilitzacions també posen el focus en les retallades previstes a la Política Agrària Comuna (PAC) i en la imposició de protocols de sanitat animal que la pagesia considera “absurds i ineficaços”, dissenyats “des de despatxos llunyans i completament desconnectats de la realitat del camp”. A més, reclamen una gestió eficient de la fauna salvatge i cinegètica, que provoca greus danys a les explotacions.

Finalment, Revolta Pagesa carrega contra els incompliments de l’acord signat a Cervera entre el Govern i el Gremi de la Pagesia Catalana, un dels primers compromisos assumits per l’executiu de Salvador Illa. “La majoria dels compromisos no s’han materialitzat”, denuncien, advertint que la combinació d’inacció política i obertura a mercats menys regulats aboca el sector a un escenari “devastador”: preus per sota del cost de producció, explotacions que tanquen, pobles que es buiden i un territori cada cop més abandonat.

Talls i horaris de les mobilitzacions:

- AP-7 i N-II – Pontós (Alt Empordà) Des de les 03.00 h · Tall indefinit. Prop d’un centenar de tractors en tots dos sentits

- A-9 – Peatge sud de Perpinyà (sortida 42) Des de primera hora del matí. Acció coordinada amb la pagesia de Catalunya Nord

- A-2 – Entre Tàrrega i Barcelona. Entre les 09.00 h i el migdia.

- N-340 – Entre el Vendrell i Tarragona.  Matí

- A-27 – Entrada al Port de Tarragona.  Matí

- C-38 – Coll d’Ares (Ripollès). Acció transfronterera

- N-230 – Les Bordes (a la Val d’Aran) Matí

- C-17 (Eix del Congost) (Carretera que connecta Barcelona amb Vic i Ripoll) i  C-25 (Eix Transversal)  Mobilitzacions previstes al llarg del dia

Els talls poden allargar-se de manera indefinida en funció de l’evolució de la protesta.

