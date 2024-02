Unitat Popular

Acte central de la campanya "Fem foc Nou" impulsada per La Forja i Poble Lliure

En aquest acte es presentaran els tres eixos centrals de la campanya i que ja s'estan treballant en els grups de treball des de la passada Diada Nacional:

1. Llengua, cultura i nació

2. Sociolaboral

3. Unitat Popular catalana àmplia

Durant els actes de la passada Diada Nacional, Poble Lliure i La Forja van presentar la campanya "Fem foc Nou" que té com a objectiu, posar el focus recuperar la iniciativa independentista i definir una estratègia clara que permeti enfortir el moviment i avançar cap als objectius de la independència i la revolució dels Països Catalans.

Les dues organitzacions defensen que per mantenir viu el conflicte no només cal mantenir el poder institucional a la Generalitat sinó que també és essencial dotar a la ciutadania de mecanismes eficaços d’autogestió, en considerar que és la força de la gent sobretot la que farà avançar al moviment. Poble Lliure posa el focus en que el procés derefundació de la Unitat Popular impliqui un revulsiu a aquestes derives: "Una Unitat Popular forta, ambiciosa, capaç de trencar les pròpies fronteres on la volen reclosa, és l’única via per a disputar la direcció de l’independentisme als lideratges que l’han empantanegat".