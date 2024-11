Dana

Poble Lliure amb el veïnat de Paiporta per la seva mostra de ràbia i dignitat que ofert

L'organització independentista ha manifestat que cal tenir en compte que "La rentadora mediàtica intentarà salvar la imatge de la corona pervertint els fets i inoculant les seues mentides. Però el fang i els crits d'assassins viatgen, corrent com la pólvora, des de fa tres-cents disset anys i hui han tornat a eixir del fang. D'eixe fang, d'eixes cunetes i d'eixes cendres de les quals sempre renaix el nostre poble".

Poble Lliure ha remarcat en un comunicat l'escridassada del veïnat de Paiporta, el llançament de fang i pedres i els intents d'agressió. Tot dient, que no són més que "una mostra de la ràbia acumulada darrere d'una gestió que deixa més de 2000 desapareguts i unes xifres de morts opacades pels governs i els serveis públics d'emergència".

Les comarques afectades, i en especial l'Horta Sud, està totalment devastada i no es recuperarà en un bon grapat d'anys. Les fotos i passacarrers dels responsables de la situació no estan permeses per un poble del qual regolfa una ràbia que ve de molt lluny. Lluny com les imposicions de Nova Planta, però present com les ferides obertes al territori pel Pla Sud i la creació d'una ordenació urbanística infame que amuntona les classes treballadores a prop dels polígons industrials, mentre destrueix les connexions històriques de la cultura i els moviments socials propis.

La pauperització dels pobles de la comarca és un fet i a més les condicions de supervivència extrema de les classes treballadores genera un còctel de misèria que aquest conflicte rescata del fang. Per a Poble Lliure, aquesta situació no és una catàstrofe, és la conseqüència d'un conflicte en curs entre les classes populars valencianes i el règim colonialista espanyol.

El País Valencià no és un subjecte sinó un objecte cobdiciat pels saquejadors als quals no els importen les vides mentre puguen continuar extraient guanys per a la metròpoli. I els colonitzats, que prenen consciència del valor real que tenen per als colonitzadors, esclaten de ràbia acumulada.

També exposa que "Ara des del règim voldran criminalitzar l'acció del poble de Paiporta i donaran peu a la militarització del territori per acabar en el gran moviment d'autoorganització del poble valencià. Per tant, ara més que mai, hem de continuar lluitant perquè l'autoorganització del voluntariat continue entrant al territori ocupat i que la lluita i el manteniment de la solidaritat popular no defallisca.

El progressisme, indignat pel qüestionament de l'ordre, començaran a veure feixistes per totes bandes i intentarà, també, que tothom torne a casa per a desarticular el possible esclafit social. L'esquerra institucionalista sembla que sempre té el cul sec i qualsevol moment social que genere una canalització divergent de l'oferida pel mateix sistema els obliga a posicionar-se a favor d'aquest".